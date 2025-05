ARRIVA LE ONDE RACCONTANO: IL FESTIVAL LETTERARIO DEI BAMBINI

ARRIVA LE ONDE RACCONTANO: IL FESTIVAL LETTERARIO DEI BAMBINI

Dal 19 al 24 maggio Molfetta ospiterà Le Onde Raccontano, il festival letterario dei bambini e dei ragazzi. Un percorso che fonde narrazione, cultura pop, scienza, teatro di strada, illustrazione, musica, fumetto e social media, con la partecipazione di diversi artisti di fama mondiale. Numerosi workshop e laboratori coinvolgeranno attivamente bambini e famiglie, offrendo occasioni di incontro, creatività e scoperta.

Il countdown è partito, mancano pochissimi giorni a Le Onde Raccontano, la prima edizione del festival letterario dei bambini e dei ragazzi, in programma dal 19 al 24 maggio 2025 nella cittadina pugliese. Promossa dalla Regione Puglia e organizzata da Holly Agency in partnership con il Comune di Molfetta, la manifestazione - totalmente gratuita - nasce con l’obiettivo di dare valore alla lettura e all’immaginazione delle nuove generazioni. Infanzia e adolescenza non rappresentano soltanto il domani, ma un presente vivo e da ascoltare, a cui offrire spazi di autentica partecipazione.Durante il festival si affronteranno temi fondamentali come l’integrazione, i diritti, la pace, la sostenibilità ambientale e la creatività, partendo dai libri per raccontare la vita stessa.

Fitto il calendario di attività che - dal 19 al 22 maggio - vedrà il coinvolgimento di scuole, associazioni, coope rative ed enti locali, in un dialogo vivo tra giovani e figure del mondo culturale e letterario. Il 23 e 24 maggio, invece, Piazza Paradiso diventerà un grande palcoscenico all’aperto animato da spettacoli, incontri, presentazioni, laboratori esperienziali dedicati all’universo narrativo in tutte le sue declinazioni. A confermarlo il manifesto firmato dall’artista pugliese Mariolina Suglia, che evoca l’anima sognante del festival: un viaggio tra le onde marine e gli ulivi di Piazza Paradiso, luogo simbolico per la città e crocevia di culture, desideroso di riscatto e protagonista di un progetto di riqualificazione urbana e sociale. A farla da padrone la neonata “Giuria delle Onde”: composta esclusivamente da bambini e adolescenti, avrà il compito di leggere, valutare e premiare i testi selezionati.Il calendario della rassegna sarà arricchito dalla presenza di numerosi ospiti di rilievo, che si alterneranno con contributi originali e variegati. Tra questi, Adrian Fartade: divulgatore scientifico noto per la sua capacità di trasformare la scienza in un racconto affascinante, porterà in scena lo spettacolo “Storie dei nostri cieli”. A portare entusiasmo tra i più piccoli sarà Danilo Bertazzi, che presenterà il suo libro d’esordio Pietro e il mostro delle fiabe perdute.

L’immaginazione prenderà forma anche attraverso i disegni: le illustratrici Eva Montanari e Alice Barberini, tra le più importanti nel panorama editoriale italiano e internazionale, condurranno due laboratori rivolti alle famiglie, momenti preziosi per entrare in contatto diretto con il mondo del disegno narrativo. A rappresentare con orgoglio il talento locale, la molfettese Vittoria Facchini, vincitrice del Premio Andersen nel 2006, che insieme alla professoressa Margherita Bufi presenterà la raccolta poetica Le filastrocche di Margherita (La Meridiana). Anche la narrativa per ragazzi avrà ampio spazio: Davide Mezzanotte parlerà del suo romanzo Tessa Ticcardi e le lancette impazzite (De Agostini); Dayane Bears incontrerà lettrici e lettori per firmare il suo dark romance Masquerade (Harper Collins); Tiffany Vecchietti, volto noto per i bookaholic attivi sui social, presenterà S’infiammano le stelle (Mondadori), il suo esordio letterario; e Valentina Ghetti sarà presente con il suo romanzo Love at first fight (Mondadori), che offre uno sguardo attuale e appassionato sulle emozioni adolescenziali, in una presentazione moderata dal booktoker Libriconfragole, punto di riferimento per tutti gli amanti del romance e non solo.

Tra i contributi più toccanti, spicca quello di Alidad Shiri, che insieme a Bianca Chiriatti - giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno" - presenterà Via dalla pazza guerra (HarperCollins), una testimonianza intensa e contemporanea di un ragazzo in fuga dall'Afghanistan.“L’obiettivo della manifestazione è condurre il pubblico in uno spazio nuovo, dove le onde del mare di Molfetta diventano pennellate di Van Gogh, tra marinai, acrobati, maghi” spiega Vito Ballarino, Direttore del Festival. “Così le panchine si trasformano in trapezi circensi, la strada diventa il palco per autori e attori. Il vero palcoscenico è la città, nella sua unicità, capace di emozionare e far sognare tutti senza alcuna distinzione. Ringrazio personalmente l’amministrazione comunale tutta per la fiducia e il supporto che hanno dato a questo nuovo progetto.”

Numerose attività sono previste durante la prima parte della kermesse, tra workshop e letture animate, che permetteranno ai bambini di accostarsi al mondo della lettura e delle storie divertendosi con le parole. Lunedì 19 maggio si aprono le danze con “Le Onde Raccontano… Le storie per crescere”, un evento in collaborazione con la libreria Il Ghigno che comprende un workshop e una lettura animata a cura di Lucrezia Mastrapasqua, illustratrice, formatrice e progettista culturale da anni impegnata nella creazione di percorsi educativi dedicati all’infanzia. Per la giornata del 20 maggio, sono previsti due laboratori per bambini, all’insegna del gioco come strumento educativo: Ilaria Perversi proporrà un’attività tratta dal suo libro Vietato sputare fuoco (Il Castoro) mentre Paola Vitale, autrice dell’albo illustrato Il Giardino delle Meduse (CameloZampa), darà vita a un evento che unisce scrittura creativa, acquerelli e altri ingredienti a sorpresa.

Ma anche il giorno seguente non mancheranno le occasioni per divertirsi con la lettura e con le parole: il 21 maggio, l’autrice e docente molfettese Margherita Bufi sarà ospite della Biblioteca Comunale G. Panunzio con “Le Filastrocche di Margherita”, in collaborazione con la casa editrice La Meridiana, un’occasione unica per giocare con le rime. Il 22 maggio, presso la libreria Pagina Tre, il duo creativo composto dallo sceneggiatore Marco Greganti e dal disegnatore Alessandro Giampaoletti farà esplorare ai bambini il mondo del fumetto, raccontando la storia di Zoe. I Guardiani della Terra (Tunué). Nella stessa giornata, Lilia Angela Cavallo e Silvia Tarantini - fondatrici della casa editrice Zic Zic - proporranno il laboratorio manuale intitolato “Teste per Aria”, presso la Parrocchia Immacolata, dove i bambini avranno modo di cimentarsi nella costruzioni di aquiloni ispirati al libro Ogni viso è una poesia di Julie Morstad. Spazio anche al teatro, con la compagnia Il Carro dei Comici che porterà le sue suggestive “Letture di piazza” in diversi angoli della città, nelle giornate del 22 e 23 maggio, contribuendo a diffondere la magia delle storie tratte dalle opere più importanti del mondo della letteratura, grazie a veri e propri “point teatrali”.Il 23 e 24 maggio, Piazza Paradiso diverrà il teatro di un meraviglioso spettacolo a cielo aperto, luogo di aggregazione e partecipazione.

In piazza, infatti, verrà allestita la mostra-mercato dedicata al libro e alla fantasia, con la partecipazione delle librerie locali - Pagina Tre, Il Ghigno, Abbraccio alla Vita, La Fumetteria di Trani - assieme ad associazioni cittadine. Il centro della piazza ospiterà l’originale Bus Theater, autobus teatrale viaggiante che divertirà tutti i “passeggeri” con il “Gran Cabaret” dedicato a bambini e famiglie, previsto per il 23 maggio, e offrirà inoltre laboratori di giocoleria. Il Collettivo Compagnia del Sole coinvolgerà il pubblico, il 24 maggio, in un innovativo flash mob di piazza dedicato a Jules Verne, ai suoi personaggi e alle sue macchine fantastiche. Sempre in piazza, si svolgerà il laboratorio di lettura e pratica filosofica “Accantitudine: L’arte di Stare Accanto” a cura di Angela Zingarelli, Marisa Valente e Maria Teresa De Palma. Il festival, patrocinato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, accoglierà, tra i suoi appuntamenti, il seminario “Fiabe e Intercultura” ideato dal Professor Alberto Fornasari, docente di pedagogia sperimentale, ospitato presso la sede dell’associazione Auser e rivolto a operatori del settore, docenti, istituzioni e studenti. In entrambe le giornate, la Cooperativa Koinos e l’associazione Auser cureranno momenti di gioco e animazione per i più piccoli, mentre si alterneranno laboratori artistici, scientifici, interculturali e musicali.

Quest’ultima concluderà la seconda giornata con il Racconto della favola della buonanotte, in una cornice scenografica emozionante tra centinaia di candele illuminate, prima di salutare il pubblico.Non mancheranno momenti spettacolari, come quelli offerti dai trampolieri Gli Strampolati, che, indossando tute da astronauti, incanteranno il pubblico di Piazza Paradiso dalle ore 18.00. Spazio anche alle istituzioni comunali nel programma dell’evento, con la cooperativa Lilith Med 2000 e Gabriella Facchini che cureranno il laboratorio di Intercultura in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Molfetta intitolato “Abbasso le Regole”. Per chiudere in bellezza la giornata di venerdì, si svolgerà il workshop “A Cambridge con Newton: scopriamo la gravità”, a cura di Emanuela Carbonara e Gaia Aloisio, dedicato ai bambini dai 7 agli 11 anni che vogliono scoprire i segreti della scienza in modo coinvolgente e divertente.Il festival si concluderà sabato 24 maggio con un’attività per i piccolissimi, “La tana delle storie”, pensata per bambini dai 12 ai 36 mesi e incentrata sull’educazione all’ascolto, a cura del Teatro dei Cipis.