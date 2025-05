Sony presenta il nuovo smartphone flagship Xperia 1 VII

Sony ha annunciato il nuovo modello flagship Xperia 1 VII, progettato in collaborazione con gli ingegneri delle fotocamere digitali "a (Alpha)", dei lettori audio portatili "Walkman" e dei televisori "BRAVIA", e che incorpora tecnologie all'avanguardia presenti in questi iconici dispositivi di Sony. Le tecnologie AI sviluppate in questi diversi campi sono state ottimizzate per Xperia e denominate "Xperia Intelligence" e migliorano l'esperienza d’uso delle funzionalità della fotocamera, dell'audio e della visione dei contenuti. Ad esempio, Xperia 1 VII offre un'esperienza di ripresa totalmente nuova per gli smartphone: le nuove funzioni denominate "AI Camerawork" e "Auto Framing" consentono di realizzare video stabili e sempre perfettamente inquadrati, anche quando si distoglie lo sguardo dallo schermo.

Funzioni della fotocamera per consentire di scattare mantenendo una composizione stabile senza dover mettere a fuoco sullo schermo di ripresa.

Nuove funzioni AI Camerawork" e "Auto Framing".

La nuova funzione "AI Camera Work" aiuta a creare video stabili e con inquadrature di livello professionale, mantenendo il soggetto fisso al centro della composizione, anche in situazioni in cui si cammina mentre si riprende un soggetto in movimento. Questo risultato è ottenuto grazie a una potente tecnologia di stabilizzazione dell'immagine e di acquisizione della postura, che garantisce che la posizione del soggetto rimanga costante[iii] , in modo da permettere la realizzazione di video dall'aspetto professionale anche per gli utenti meno esperti. Inoltre, "Auto Framing" utilizza l'intelligenza artificiale per seguire il soggetto e tagliare automaticamente la ripresa per centrarla sullo schermo[iv] . Quando si riprende un soggetto in movimento, è sufficiente puntare la videocamera in modo approssimativo verso il soggetto da riprendere e la videocamera lo catturerà automaticamente, senza doverlo inseguire. L'inquadratura automatica consente di realizzare due tipi di video: uno che mostra l'intera scena e un altro tagliato per concentrarsi su un primo piano del soggetto.

Obiettivi

Xperia 1 VII è dotato di tre fotocamere posteriori che includono un nuovo obiettivo ultragrandangolare da 16 mm[v] equipaggiato con un sensore da 48 MP da 1/1,56 pollici, circa 2,1 volte più grande del modello precedente, che consente scatti notturni nitidi, alla pari di quelli realizzabili con fotocamere full-frame, con basso rumore e ampia gamma dinamica . L’obiettivo presenta una distorsione minima e può anche catturare scatti ravvicinati a circa 5 cm di distanza per un'incredibile fotografia macro. L'ottica grandangolare offre 24 mm/48 mm (equivalente a uno zoom ottico 2x) ed è dotata del sensore di immagine "Exmor T for mobile", che offre eccellenti prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie a questo eccellente sensore d'immagine, è possibile effettuare riprese di alta qualità con video chiari e luminosi, anche quando si ritaglia l'immagine utilizzando AI Camerawork e Auto Framing. Infine, il teleobiettivo offre uno zoom ottico da 85 mm a 170 mm, consentendo di ottenere immagini ad alta risoluzione di soggetti lontani.

La migliore qualità audio di Xperia, con il DNA di Walkman

Oltre a una progettazione dei circuiti incentrata sulla qualità del suono, il nuovo smartphone incorpora nuovi componenti che hanno dimostrato la loro eccellenza nei dispositivi Walkman. Questo migliora significativamente la qualità del suono quando si collegano le cuffie cablate, ottenendo una nitidezza sonora pari a quella di un lettore musicale dedicato. Inoltre, non solo per la connessione cablata ma anche per quella wireless, la tecnologia per il miglioramento della qualità audio "DSEE Ultimate™" utilizza l'intelligenza artificiale per consentire l'ascolto di sorgenti audio in streaming, anche compresse, con un suono coinvolgente e di alta qualità. Gli altoparlanti stereo full-stage di Xperia, noti per la loro qualità sonora, sono stati sottoposti a ulteriori miglioramenti per offrire un suono ancora più nitido su tutta la gamma di frequenze, dalle alte alle basse.

Display ottimizzato per riprodurre l'elevata qualità d'immagine dei TV BRAVIA in base all'ambiente di visione

Per migliorare l'esperienza visiva in condizioni di elevata illuminazione, sul retro del dispositivo è stato aggiunto un ulteriore sensore di luce, che consente di regolare la luminosità e il colore in base alle condizioni esterne. Sia all'aperto sotto la luce del sole che al chiuso in condizioni di scarsa illuminazione, il sensore riconosce con precisione l’illuminazione circostante e regola la luminosità, la gamma cromatica e la temperatura del colore in base all'ambiente. All'esterno, la combinazione di un display di visualizzazione con luminosità di picco migliorata e di "Sunlight Vision", che migliora la visibilità sotto la luce diretta del sole, offre un'esperienza visiva ottimizzata.

Prestazioni elevate grazie al chipset più recente e a una batteria che supporta due giorni di utilizzo attivo

Dotato dell'ultimo chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite, la NPU, la CPU e la GPU sono state migliorate di oltre il 40% , il che significa che l'elaborazione veloce AI è supportata durante le riprese e negli ambienti di gioco ad alte prestazioni, riducendo, al contempo, il consumo della batteria. Inoltre, quando la funzione di “Processing Optimization” è attivata, si può raggiungere un risparmio energetico fino al 10% per usi specifici come i social media, la navigazione web e la visualizzazione di video online, consentendo due giorni di utilizzo attivo. Inoltre, Xperia 1 VII supporta fino a quattro aggiornamenti di versione del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza, consentendone un comodo utilizzo per un periodo prolungato.

Attenzione all'ambiente e all'accessibilità

Xperia 1 VII include funzioni di accessibilità per l'uso della fotocamera, come quella che fornisce informazioni sulla misurazione orizzontale nella schermata di ripresa attraverso suoni e vibrazioni. La funzione Android "TalkBack" incorpora miglioramenti esclusivi di Sony per una migliore facilità d'uso, come la lettura del menu in ordine di frequenza d'uso, che consente agli utenti di accedere rapidamente alle funzioni che utilizzano più spesso. Inoltre, la confezione del prodotto e le componenti interne utilizzano l'Original Blended Material di Sony, un materiale cartaceo ecologico che permette di ottenere una soluzione di packaging completamente priva di plastica. Da ultimo, circa l'84% dei materiali utilizzati per alcuni componenti interne ed esterne del dispositivo comprende plastiche ecologiche come il SORPLAS, composto da resine riciclate e di origine vegetale.

Cover con supporto per Xperia 1 VII (QXZ-CBFS)

È disponibile anche una cover dedicata per Xperia 1 VII (venduta separatamente), dotata di un supporto appositamente posizionato per essere utilizzato sia in verticale che in orizzontale. La cover è dotata di un'impugnatura e di un supporto che la rendono facile da tenere in mano e garantisce riprese stabili se abbinata al cinturino ad anello incluso. La cover è disponibile in tre colori che si abbinano al dispositivo. Inoltre, la cover dedicata utilizza circa il 78% di resine ecologiche, tra cui SORPLAS.

Xperia 1 VII è disponibile nelle versioni Slate Black, Moss Green e Orchid Purple.

Il video di annuncio del nuovo Xperia 1 VII può essere visualizzato QUI

(https://www.youtube.com/watch?v=S7RthRoCmAE)

