Reolink lancia la telecamera Altas

Performance di livello assoluto fra i dispositivi alimentati a batteria, consente pre-registrazione da 10 secondi

Reolink , leader nell’innovazione per le tecnologie video intelligenti per casa e aziende, annuncia il lancio di Altas, una telecamera Wi-Fi a batteria con funzione di pre-registrazione. Altas garantisce agli utenti massima tranquillità e sicurezza in ogni circostanza, dalle consegne a domicilio a monitoraggio notturno, con una autonomia di batteria anche di mesi.

Disponibile per il pre-ordine in Italia, Altas con un pannello solare da 6 watt è disponibile al prezzo di 159,99 euro su Reolink.com e Amazon . Da oggi al 26 maggio, sarà possibile effettuare un pre-ordine da 1 euro per ricevere un codice sconto del 15% via e-mail. Il codice è valido dal 27 maggio al 1° giugno.

Pre-registrazione intelligente per catturare ogni momento

Rispetto alle tradizionali telecamere a batteria che iniziano a registrare solo dopo l’attivazione del sensore PIR, Reolink Altas utilizza la funzione di pre-registrazione intelligente e cattura le immagini fino a 10 secondi prima che venga rilevato il movimento. In questo modo, viene preservata la fase cruciale che precede un evento, assicurando che l’intera sequenza venga registrata: dal primo movimento impercettibile fino all’incidente completo, così da non perdere mai nessun dettaglio importante. Che si tratti di individuare l’arrivo di un visitatore o di cogliere i primi segnali di un’attività sospetta, ogni secondo conta.

Grande capacità della batteria per una protezione prolungata

Altas è dotata di una batteria da 20.000 mAh che garantisce una protezione continua e senza preoccupazioni. Con una carica completa, la telecamera offre fino a 336 ore (14 giorni) di funzionamento con la funzione di pre-registrazione. In modalità di attivazione tramite sensore PIR, Altas può estendere l'autonomia della batteria fino a 540 giorni (calcolati su 300 secondi di registrazione giornaliera). Per una ulteriore semplicità di utilizzo, gli utenti potranno abbinare Altas a un pannello solare da 6 watt: con soli 60 minuti di luce solare diretta al giorno la telecamera rimarrà costantemente alimentata per la funzione di pre-registrazione, riducendo la necessità di ricariche manuali, con minore consumo energetico e garantendo una protezione 24/7 con uno sforzo minimo.

Visione a colori giorno e notte anche con la luce più soffusa

Altas integra l’avanzata tecnologia ColorX di Reolink, che utilizza un obiettivo con apertura ultra-ampia F1.0 e un sensore da 1/1,8 pollici, catturando fino a quattro volte più luce rispetto alle tradizionali telecamere a infrarossi (IR). Il risultato è una registrazione nitida in risoluzione 2K, con colori vividi, anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa.

Oltre alla luminosità, ColorX riduce i problemi comuni delle telecamere con soli faretti, come i riflessi eccessivi da pareti o targhe, fornendo video più nitidi anche durante la notte. Con ColorX, Altas garantisce una visibilità senza pari, semplificando l’identificazione di persone, oggetti e potenziali minacce anche al buio completo.

Altas integra inoltre un rilevamento basato sull’intelligenza artificiale per persone, animali e veicoli - senza costi di abbonamento - e un’opzione di archiviazione locale per una protezione più intelligente e sicura.

Con il lancio di Altas, Reolink continua a ridefinire i confini della sicurezza domestica intelligente, unendo funzionalità avanzate a un design intuitivo e centrato sull’utente, garantendo una protezione più completa per la vita quotidiana.

Per maggiori informazioni su Reolink Altas e la serie Altas, visita Reolink.com.

