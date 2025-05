Nuovi eventi in arrivo su Pokémon GO e Monster Hunter Now

Pokémon GO

A partire dal 13 maggio 2025, Pokémon GO si arricchisce con importanti novità pensate per coinvolgere ancora di più la community globale.

Gli Allenatori potranno partecipare ai Raid Ombra anche da remoto utilizzando i biglietti raid da remoto, con un limite giornaliero aumentato a 10, una modifica che rimarrà attiva anche dopo la fine dell’evento "Scontro regale".

Inoltre, dal 19 maggio sarà possibile affrontare le Lotte Dynamax da remoto, sempre con i biglietti raid da remoto, mentre il limite massimo di particelle Dynamax raccolte salirà da 1.000 a 1.500.

Maggiori informazioni nel blog post dedicato: https:// pokemongolive.com/gofest?hl=it

Inoltre, l'estate sarà ricca di eventi e manca sempre meno all'evento Pokémon GO Fest di Parigi, che si terrà dal 13 al 15 giugno 2025.

Per l'occasione, il team di Pokémon GO offrirà ad alcuni Allenatori innamorati l’opportunità di organizzare proposte di matrimonio durante l’evento, rendendo ancora più magico quel momento nella romantica cornice della Città dell’Amore. Per candidarsi è necessario acquistare il biglietto e inviare la propria storia via email [email protected]

Mentre per gli allenatori di tutto il mondo sarà possibile godersi Pokémon GO Fest Global, un evento di due giorni che sarà giocabile in qualsiasi parte del mondo ci si trovi il 28 e 29 giugno.

Maggiori informazioni nei blog post dedicati:

https://pokemongo.com/it/ gofest/paris https://pokemongo. com/it/gofest/global

Monster Hunter Now

Dal 24 al 25 maggio 2025, Monster Hunter Now dà il via alla Caccia primaverile 2025, un evento speciale online che introduce il drago anziano Chameleos.

I cacciatori potranno affrontarlo in scontri dedicati e ottenere materiali per forgiare nuove armi e l’armatura Mizuha, dotata di una nuova abilità esclusiva. L’evento, accessibile con un buono a pagamento, offrirà battaglie senza attese e uno stile equipaggiamento bonus ispirato al Chameleos, oltre alla possibilità di scegliere tra due basi di scambio tematiche.

Maggiori informazioni nel blog post dedicato: https://monsterhunternow.com/ it/news/springhunt-2025

