TUTTI GLI OSPITI, GLI EVENTI E LE NOVITÀ STAR COMICS AL SALONE DEL LIBRO

Anche quest’anno, la casa editrice sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino, la più grande manifestazione italiana dedicata all’editoria, insieme a tanti autori di spicco del suo catalogo. In programma ci sono numerosi firmacopie, panel e laboratori, che permetteranno agli appassionati di immergersi completamente nel mondo del manga e del fumetto occidentale, scoprendo le ultime novità editoriali.

Manca poco alla trentasettesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la più importante fiera italiana dedicata all’editoria, che negli ultimi anni sta dando sempre più risalto al fumetto. Non poteva quindi mancare Star Comics, casa editrice leader in questo settore, che per l’occasione ha programmato numerosi appuntamenti, tra firmacopie con autori di spicco del suo catalogo, panel per approfondire diversi temi legati sia al mondo dei manga che del fumetto occidentale, e masterclass di sceneggiatura. L’appuntamento è dal 15 al 19 maggio negli spazi di Lingotto Fiere, a Torino, presso lo stand di Star Comics, padiglione 1, stand C40-D39, dove i fan potranno mettere le mani sulle novità editoriali in anteprima.

GLI OSPITI

Come sempre, l’evento torinese sarà una preziosa occasione per incontrare i propri autori preferiti.Per celebrare la recente pubblicazione di Manga Issho – la rivoluzionaria rivista di manga che unisce le forze creative di quattro rinomati editori da tutta Europa, tra cui Star Comics – saranno presenti tanti artisti che hanno contribuito a rendere unico il primo numero, a cominciare da Matteo Bussola, premiato scrittore best-seller e fumettista, e il talentuoso disegnatore Fausto Chiodoni, autori di La ragazza che faceva comparire il mondo, toccante storia che riflette sullo smarrimento di sé stessi, delle connessioni con gli altri e con la società. Ci sarà anche la maestra del global manga Federica Di Meo, che, su Manga Issho, ha prestato i suoi formidabili disegni a Oneira – Path of the Bleeding Star, spin-off del dark fantasy Oneira (Star Comics). Inoltre, saranno presenti altri due sceneggiatori della nuova rivista di manga: Ivana Murianni, sceneggiatrice de La Sposa Sirena – una rivisitazione contemporanea del mito della sirena di Taranto –, e Matteo Filippi, autore dei testi di Arrivano le Meduse!, gag manga che sotto l’ironia cela un profondo messaggio sulla diversità culturale.Parteciperà alla manifestazione anche un’altra amatissima autrice: Francesca Siviero, creatrice della prima miniserie global manga interamente prodotta da Star Comics, Willowing, appassionante storia che si svolge in un mondo dai contorni steampunk. Infine, sarà ospite anche il trio creativo composto da Alessandro Atzei, Manuele Morlacco e Lidia Bolognini, gli autori di Awarè. L’opera è una dolce storia su rapporti umani e incomunicabilità, ed è la prima produzione realizzata da giovani italiani esordienti targata Astra, l’etichetta di Star Comics dedicata al fumetto occidentale.

EVENTI

Per questa edizione del Salone Internazionale del Libro, Star Comics ha ideato una serie di panel e laboratori, per addentrarsi nel mondo del manga e del fumetto occidentale insieme ad autori, docenti e professionisti dell’editoria.

Una ragazza alla moda: la lotta per l’emancipazione delle donne dal “colletto alto”– Venerdì 16 maggio, ore 13:00, sala Fumetto. Star Comics celebra i 50 anni della serie manga Una ragazza alla moda di Waki Yamato attraverso un evento che racconta la battaglia per l’emancipazione femminile condotta dalle “ragazze alla moda” del Giappone di era Taisho.

Issholab: come scrivere la sceneggiatura di un manga – Sabato17 maggio, ore 18.30, Lab Fumetto. In questo laboratorio dedicato ad aspiranti sceneggiatori e appassionati, Federica Di Meo – affermata mangaka – spiegherà i concetti basilari per la creazione di una storia breve capace di coinvolgere e appassionare i lettori.

Manga e webcomic LGBTIAQ+: storie e linguaggi del fumetto queer fra Giappone e Cina – Domenica 18 maggio, ore 11:00, sala Fumetto. Un viaggio nella storia del fumetto LGBTIAQ+ in Giappone e in Cina, dalle prime opere queer alle ultime hit del mondo manga e webcomic, a partire dai titoli La persona che mi piace non è un ragazzo e Here U are.

Impariamo a leggere il manga: curiosità e segreti di un fenomeno globale – Domenica18 maggio, ore 11:30, Lab Fumetto. Perché i manga si leggono al contrario? Perché conquistano sempre più i giovani lettori? Un approfondimento sulla storia e sulle basi culturali e narrative di un medium sulla cresta dell’onda. L’evento, in collaborazione con Cepell, è riservato a docenti e bibliotecari e per partecipare è necessario prenotarsi a questo link.

Manga Issho: l’Europa alla conquista del manga – Domenica 18 maggio,ore 12.30, sala Umbria. Un talk completamente dedicato a Manga Issho, il progetto editoriale europeo che unisce autori e autrici da Italia, Francia, Germania e Spagna, con l’obiettivo di creare manga originali capaci di parlare al pubblico globale.

FIRMACOPIECome ogni anno, Star Comics ha organizzato numerose sessioni di firmacopie presso il proprio stand, per permettere ai fan di incontrare i loro autori preferiti:

Matteo Bussola sarà allo stand Star Comics domenica 18 maggio dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

Fausto Chiodoni parteciperà al Salone venerdì 16 maggio dalle 11:00 alle 12:00, dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 16:00 alle 17:00, e sabato 17 dalle 11:30 alle 12:30, dalle 13:30 alle 14:15 e dalle 16:30 alle 17:30.

Federica Di Meo incontrerà i fan venerdì 16 maggio, dalle 11:00 alle 12:00, dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 16:00 alle 17:00; sabato17 dalle 11:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 14:15; domenica18 dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Ivana Murianni sarà allo stand Star Comics sabato 17 maggio dalle 11:30 alle 12:30, dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 16:30 alle 17:30, e domenica 18 dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

Matteo Filippi sarà disponibile venerdì16 maggio dalle 16:00 alle 17:00.

Francesca Siviero presenzierà al firmacopie venerdì 16 maggio dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 14:30, e domenica 18 dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

Gli autori di Awarè – Alessandro Atzei, Lidia Bolognini e Manuele Morlacco – incontreranno i fan sabato 17 maggio dalle 12:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 16:30, e domenica 18 maggio dalle 13:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 17:00.

