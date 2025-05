Internazionali d'Italia 2025: orari, partite e dove vedere gli italiani oggi in TV e streaming

Home / Social News / Internazionali d'Italia 2025: orari, partite e dove vedere gli italiani oggi in TV e streaming

Seconda giornata agli Internazionali d’Italia 2025 con tanti tennisti italiani impegnati oggi, giovedì 8 maggio, nei principali match dei tabelloni ATP e WTA al Foro Italico di Roma. Si parte alle ore 11 sul Centrale con Matteo Arnaldi contro Roberto Bautista Agut. Alle 12.30 tocca a Federico Cinà contro Mariano Navone, sfida utile a definire il prossimo avversario di Jannik Sinner, e a Elisabetta Cocciaretto, opposta alla numero due del mondo Iga Swiatek.

A seguire, spazio al derby azzurro tra Luca Nardi e Flavio Cobolli, poi Jasmine Paolini affronterà Lulu Sun, mentre Matteo Gigante sarà in campo contro Arthur Rinderknech. In programma anche il match tra Mattia Bellucci e Pedro Martinez. Attesa particolare per Fabio Fognini, all’ultima partecipazione a Roma, che sfiderà Jacob Fearnley di Gibilterra: il vincitore affronterà Matteo Berrettini al secondo turno.

Chiudono il programma serale, dalle ore 19, le partite Fognini-Fearnley e Bellucci-Martinez, seguite dal match tra Lucia Bronzetti e Karolina Muchova, previsto per le 20.30 circa.

Tutti gli incontri degli Internazionali d’Italia 2025 saranno trasmessi in diretta TV sui canali Sky Sport. Una partita al giorno, dalle ore 19, sarà trasmessa anche in chiaro su Rai. Disponibile anche lo streaming su Sky Go, NOW e, per le partite in chiaro, su RaiPlay.

Joao Fonseca, il 'piccolo Sinner' che incanta gli Internazionali di Roma: talento precoce tra Federer e Djokovic

Stelle e nuovi talenti brillano agli Internazionali di Roma 2025. Tra i protagonisti di oggi, giovedì 8 maggio, spicca Joao Fonseca, che scenderà in campo alle 11 contro Fabian Maroszan nella Supertennis Arena.

Berrettini pronto per gli Internazionali d'Italia 2025: Sto bene, ma ho visto i fantasmi. Con Fognini voglio vincere

Matteo Berrettini ha confermato la sua presenza agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, dopo il ritiro forzato dal Masters 1000 di Madrid per un problema all’addome.

Internazionali d'Italia 2025: orari, italiani in campo e dove vedere Errani, Sonego e gli altri

Prende il via oggi, mercoledì 7 maggio, il tabellone principale del Masters 1000 di Roma con i primi incontri degli Internazionali d’Italia 2025, in programma al Foro Italico.