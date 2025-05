Case e alimentatori MSI regalano Clair Obscur: Expedition 33

MSI annuncia oggi una promozione speciale pensata per tutti gli appassionati di videogiochi: fino al 24 maggio, quanti acquisteranno un alimentatore o un case MSI potranno ricevere un codice per il download di Clair Obscur: Expedition 33, sviluppato da Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive.

Per aderire alla promozione sarà necessario scegliere uno dei prodotti selezionati per l’iniziativa e richiedere il codice, registrando il prodotto tramite l'MSI MEMBER CENTER e caricando come prova d’acquisto l'etichetta con il numero di serie presente sul prodotto e una fattura emessa tra il 24 aprile e il 24 maggio.

Fino a esaurimento dei codici, sarà quindi possibile ricevere via mail la chiave di gioco di Clair Obscur: Expedition 33 e attivarla su Steam.

I monitor commerciali MSI sono certificati EPEAT

MSI è impegnata per un futuro sostenibile e prende seriamente la propria responsabilità ambientale. Con una gamma sempre più ampia di monitor e PC desktop eco-compatibili, MSI garantisce che ogni fase del ciclo di vita del prodotto – dalla produzione allo smaltimento – supporti il proprio impegno per la sostenibilità ambientale.

MSI PRO MP275 E2: arriva su Amazon

Primo monitor professionale MSI con frequenza di aggiornamento di 120HzIl nuovo dispositivo, pensato per gli utenti più esigenti, è da oggi disponibile su Amazon in esclusiva e in offerta per un periodo limitato MSI annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano del nuovo MSI PRO MP275 E2, il suo primo monitor professionale con refresh rate a 120Hz.

MSI annuncia la partnership con PoliMi Motorcycle Factory

MSI, azienda leader mondiale nella produzione di hardware e soluzioni tecnologiche per il mondo del computing e del gaming, annuncia con entusiasmo la collaborazione con PoliMi Motorcycle Factory, un progetto d’eccellenza del Politecnico di Milano che fonde innovazione, formazione e passione per il motorsport.