Bticino Home Control

Netatmo e Bticino, comfort ottimizzato e risparmio energetico con Home + Control

Netatmo, un importante operatore nel settore della smart home e sussidiaria di Bticino, compie un ulteriore passo verso la casa connessa del futuro. I dispositivi della gamma Meteo di Netatmo, ora integrati nell’applicazione Home + Control, impreziosiscono un ecosistema dedicato al comfort e all’efficienza energetica.

Ora arricchiti da nuove funzionalità di automazione, i prodotti della gamma Meteo di Netatmo tra cui la rinomata Stazione Meteo integrata dell'ambiente Home + Control dallo scorso anno, offrono un'esperienza ancora più completa. Le automazioni avanzate, integrate in un’unica applicazione con i dispositivi connessi Bticino with Netatmo, contribuiscono a migliorare il benessere abitativo e a ottimizzare i consumi.

La casa del futuro prende forma con Home + Control

Home + Control, applicazione centrale dell’ecosistema connesso di Bticino, migliora oggi con nuove integrazioni i prodotti Meteo di Netatmo. L’app consente di gestire con semplicità tutti gli impianti domestici – illuminazione, tapparelle, riscaldamento, sicurezza, energia – e ora anche la Stazione Meteo. L’ecosistema offre scenari personalizzati e automazioni intelligenti per aumentare il comfort e ridurre l’impatto energetico. L’integrazione della Stazione Meteo e dei suoi accessori consolida Home + Control come applicazione centrale di un ecosistema ad alte prestazioni e connesso.

Anche il Termostato Intelligente e le Valvole Termostatiche, due dispositivi legati alla climatizzazione, rientrano in questa importante evoluzione. Lo scorso marzo infatti, Netatmo e Bticino, hanno rilasciato un aggiornamento della versione mobile di Home + Control, trasformandola in un vero e proprio hub dedicato al comfort termico. La nuova interfaccia, più intuitiva, semplifica l’accesso alle funzioni per l’ottimizzazione dei consumi energetici e consente agli utenti di monitorare e regolare in tempo reale il riscaldamento, garantendo maggiore benessere e risparmi concreti.

Interoperabilità e automazione, cresce l’attenzione del mercato

Un’indagine condotta a fine 2024 da Bravas LLC su un campione di 3.300 utenti, conferma una crescita dell’interesse verso funzionalità di automazione e interoperabilità. Quasi il 70% degli intervistati ha dichiarato di essere particolarmente incuriosito dall'automazione dei prodotti connessi e che utilizzerebbe più dispositivi intelligenti se ci fosse un modo più semplice per collegarli.

I consumatori sono sempre più alla ricerca di una casa in cui tutti i dispositivi siano in grado di comunicare tra loro in maniera fluida. Secondo una ricerca di Deloitte, il 79% degli intervistati considera l’interoperabilità un aspetto molto o abbastanza importante, e il 34% dichiara di desiderare che tutti i propri dispositivi funzionino insieme in modo fluido e senza interruzioni.

Soluzioni di automazione per il comfort abitativo e l’efficienza energetica

Per rispondere al meglio alle esigenze degli utenti, l’app Home + Control arricchisce l’esperienza con nuove funzioni e automazioni basate sui dati locali forniti dalla Stazione Meteo. La visualizzazione globale delle informazioni meteo, accessibile direttamente dalla schermata principale dell’app, consente di monitorare con un colpo d’occhio le condizioni ambientali interne ed esterne. Un’analisi dettagliata stanza per stanza offre inoltre una visione più precisa dell’ambiente domestico, evidenziando variazioni di temperatura, umidità o qualità dell’aria.

Questa integrazione apre la strada a nuove e potenti automazioni: è ora possibile configurare fino a 7 trigger basati sui dati rilevati dalla Stazione Meteo e dai suoi accessori (temperatura, umidità, CO2, ecc.), per regolare in modo intelligente il riscaldamento, la ventilazione o l’apertura delle tapparelle. Ad esempio, in caso di temperature elevate, le tapparelle possono chiudersi automaticamente per mantenere una temperatura interna gradevole. In inverno, invece, possono aprirsi per favorire il riscaldamento naturale degli ambienti grazie al sole.

Il risultato è un comfort ottimizzato, un controllo preciso dei consumi in linea con le normative ambientali RE2020 e una casa che si adatta costantemente ai ritmi e alle esigenze quotidiane.

Su Netatmo

Netatmo, società leader per la smart home, sviluppa dispositivi connessi intelligenti e di facile utilizzo per una casa più sicura e confortevole.

Dal 2011, Netatmo si impegna a progettare e vendere prodotti in cui tutto è:

-100% incluso: senza spese di abbonamento o costi aggiuntivi

- 100% sicuro: protezione dei dati e rispetto della vita privata

-100% evolutivo: nuove funzionalità e aggiornamenti gratuiti e regolari

Netatmo offre attualmente 16 dispositivi e accessori per soddisfare le principali esigenze del settore della smart home. Utili e facili da usare, queste soluzioni semplificano la vita di tutti i giorni per un maggiore benessere in casa.

Oltre alle sue gamme di prodotti di consumo, attraverso il suo programma "with Netatmo", l'azienda sviluppa in collaborazione con i leader del settore edile soluzioni intelligenti da integrare nelle infrastrutture delle abitazioni.

Dal 2018, Netatmo fa parte di Bticino, lo specialista globale delle infrastrutture elettriche e digitali per l’edilizia.