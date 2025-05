NUOVO TRAILER DI GAMEPLAY DI APEX LEGENDS: PRODIGY

Il Bocek diventa Esplosivo - Portate un arco in uno scontro a fuoco! I giocatori possono caricare l'Arco Bocek con Granate a Frammentazione ed energizzarlo per creare Frecce Esplosive ! Ogni colpo ha un potenziale esplosivo, anche se manca il bersaglio.

Modifiche alle Classificate - Questi aggiornamenti alle Classificate sono un'opportunità per i giocatori di dimostrare di essere tra i migliori. C'è una nuova Scala Classificata (Ranked Ladder) da scalare che non metterà in pausa i progressi delle normali partite classificate. Invece, le partite classificate regolari aiuteranno i giocatori ad avanzare nella Classifica (Leaderboard) e a competere per maggiori ricompense.