Prestazioni di gioco potenziate sulle Z890 di GIGABYTE

GIGABYTE è lieta di annunciare che l’intera gamma di schede madri Intel Z890 supporta ora completamente la tecnologia Intel® 200S Boost, offrendo ai gamer un modo semplice per migliorare le prestazioni senza rinunciare alla copertura della garanzia.

Intel 200S Boost introduce profili di overclocking preconfigurati per i processori Intel Core Ultra Serie 200S, ottimizzati per migliorare le prestazioni in gioco grazie all’aumento delle frequenze sui componenti del processore. Il risultato? Frame rate più elevati e una maggiore reattività del sistema. Gli utenti delle schede madri GIGABYTE Z890 possono attivare questa funzione direttamente dal BIOS con un semplice profilo one-touch, eliminando le complessità tradizionali dell’overclocking. Inoltre, è garantato il supporto ai profili Intel XMP ad alta velocità, fino a DDR5-8000. Il tutto mantenendo la copertura completa della garanzia triennale Intel sul processore.

Per attivare Intel 200S Boost sulle schede madri GIGABYTE Z890 è necessario disporre di una CPU della serie K e di moduli di memoria compatibili con la tecnologia XMP. Dopo aver scaricato l’ultima versione del BIOS dal sito ufficiale della scheda madre (contrassegnata con il supporto a “200S Boost”), sarà sufficiente attivare l’opzione Intel 200S Boost nelle impostazioni BIOS. Sarà inoltre disponibile una lista QVL (Qualified Vendor List) specifica per le memorie XMP, per aiutare gli utenti a scegliere le configurazioni ottimali. È importante notare che i miglioramenti prestazionali dipendono direttamente dalla qualità della CPU e della memoria XMP utilizzate.

Intel 200S Boost è già disponibile su tutte le schede madri GIGABYTE Z890 tramite un semplice aggiornamento BIOS. Per maggiori informazioni sui prodotti compatibili e su come attivare questa funzione, visita il sito ufficiale GIGABYTE:https://www.gigabyte.com/Motherboard/All-Series?fid=2558,3071

Limitazioni e Note di Garanzia