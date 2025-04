Con Trust affronti ogni blackout con energia e sicurezza

Home » Social News » Con Trust affronti ogni blackout con energia e sicurezza

Ieri un blackout ha colpito diverse aree della Spagna e del Portogallo lasciando milioni di persone senza corrente elettrica. Luci spente, rete instabile e servizi bloccati: in pochi minuti, ci si è trovati a fare i conti con l’imprevisto.

In momenti come questi, avere gli strumenti giusti può fare davvero la differenza. Ecco perché da sempre Trust progetta soluzioni accessibili e smart per affrontare la quotidianità, anche quando le cose non vanno come previsto.

Tra gli alleati indispensabili:

Powerbank ad alta capacità, per restare connessi anche senza prese di corrente (https://www.trust.com/it/ product/25196-redoh-xxl-50000- powerbank)

Powerbank portatili (https://www.trust.com/it/ product/25240-laro-100w- laptop-powerbank-black e https://www.trust.com/it/ product/24679-primo-ultra- thin-5000-mah-powerbank-black)

Pannello solare portatile per ricaricare in modo semplice e sostenibile il telefono, il tablet o il powerbank, senza bisogno di alimentazione a parete (https://www.trust.com/it/ product/25239-zuny-40w- portable-solar-panel-black)

Batterie ricaricabili via USB (https://www.trust.com/it/ product/25671-usb-c- rechargeable-aaa-batteries- blue)

Trust celebra la Giornata della Terra con soluzioni sempre più green

Tecnologia smart, impatto light. Trust celebra la Giornata Mondiale della Terra con prodotti greenGiunta alla sua 55ª edizione, la Giornata Mondiale della Terra è il più grande evento globale dedicato alla tutela del pianeta, che coinvolge ogni anno circa un miliardo di persone in oltre 190 Paesi.

Trust presenta il nuovo controller gaming MYLOX per smartphone

Trust presenta Mylox, il controller wireless Bluetooth 5.0 per trasformare lo smartphone in una console portatile Nessun limite al gioco con il nuovo GXT 735 Mylox, il controller wireless firmato Trust che trasforma lo smartphone in una vera console portatile.

Recensione Trust Zaino Lisboa

Smart working open air: le migliori soluzioni di TrustOggi voglio parlarvi di un prodotto Trust ideale per chi cerca massima trasportabilità e praticità per il lavoro all'aperto: lo Zaino Lisboa da 23L.