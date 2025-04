Reolink + Home Assistant: Integrazione Locale Privacy

Home » Social News » Reolink + Home Assistant: Integrazione Locale Privacy

Reolink collabora con Home Assistant per un'integrazione locale orientata alla privacy

Reolink , leader innovativo nella tecnologia visiva intelligente per la casa e aziende, è orgogliosa di ufficializzare la partnership con Home Assistant, la piattaforma di automazione local-first più affidabile al mondo. Grazie a questa nuova collaborazione, la maggior parte delle telecamere Reolink (esclusi i modelli 4G) può ora elaborare feed video, avvisi AI e comandi dei dispositivi interamente all'interno delle reti domestiche degli utenti. Questo passo testimonia l'impegno di Reolink per un'esperienza di sicurezza flessibile, attenta all'utente e alla privacy.

“La sicurezza deve adattarsi agli utenti, non il contrario”, ha dichiarato Fabrice Klohoun, Marketing Communications Director di Reolink. “Grazie alla collaborazione con Home Assistant, garantiamo agli utenti la possibilità di integrare i dispositivi Reolink nelle loro case smart con la massima attenzione, privacy, libertà e affidabilità”.

L'integrazione che ha ridefinito la fiducia

Home Assistant, noto per il suo approccio privacy-first e per le sue capacità di applicazione locale, consente agli utenti di gestire i dispositivi senza affidarsi ai servizi cloud. Con oltre 1 milione di installazioni attive in tutto il mondo, supporta integrazioni con più di 3.000 brand, consentendo agli utenti di creare case intelligenti completamente personalizzate.

L'integrazione di Reolink con Home Assistant offre due vantaggi principali: maggiore privacy e flessibilità senza pari. Operando interamente all'interno della rete domestica, questa integrazione garantisce che i feed video e i dati rimangano privati, e non escano mai dal sistema locale. Senza dipendere da server esterni, gli utenti guadagnano il pieno controllo sulla propria sicurezza, evitando le preoccupazioni relative all'accesso di terzi o alle vulnerabilità del cloud.

Inoltre, grazie all’integrazione con oltre 3.000 brand a livello globale, è possibile collegare i dispositivi Reolink a numerosi altri prodotti per la casa intelligente in modo semplice e immediato. Ad esempio, alla pressione del campanello Reolink, le luci esterne si attivano automaticamente e la serratura smart blocca il cancello, tutto gestito da un’unica piattaforma per garantire maggiore sicurezza e comodità. Questa connettività consente di realizzare sistemi di sicurezza personalizzati e adattati alle esigenze specifiche di ogni utente, offrendo un’esperienza smart home completa e su misura.

Un impegno costante per l'eccellenza

Reolink è orgogliosa di essere riconosciuta come partner di livello Platinum di Home Assistant, la più alta classificazione disponibile. Per gli utenti, questo significa dispositivi Reolink integrati, aggiornamenti più frequenti e un'assistenza di qualità senza ritardi, sovraccarichi o compromissioni della privacy, garantendo una configurazione della casa smart basata su una tecnologia affidabile e performante.

“Siamo entusiasti di integrare le telecamere Reolink come le prime del programma ‘Works With Home Assistant Program’”, ha affermato Miranda Bishop, Partnership Manager di Open Home Foundation. "L'impegno di Reolink per un'integrazione di qualità e focalizzata sul territorio d dimostra una reale comprensione del bisogno degli utenti di opzioni di telecamere private e sicure che funzionino con continuità in una casa intelligente".

Giornata della terra 2025, Reolink al fianco delle ONG per promuovere la conservazione globale

Giornata della terra 2025, Reolink al fianco delle ONG per promuovere la conservazione globaleReolink, leader innovativo nella tecnologia visiva intelligente per la casa e aziende, celebra la Giornata della Terra 2025 unendo innovazione tecnologica e tutela ambientale attraverso partnership di respiro internazionale.

Intel e Reolink supportano WADAS: utilizzo AI per la salvaguardia degli animali selvatici

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Università dell’Aquila e Salviamo L’Orso sperimentano l’AI per la salvaguardia degli animali selvatici con il sistema WADASWADAS rileva e riconosce le specie protette in situazioni di pericolo utilizzando AI PC basati su Intel Core Ultra serie 200V e telecamere Reolink Go Ranger PT.

Gli sconti di Pasqua di Reolink

La Pasqua si avvicina e con anche l’opportunità di qualche gita fuori porta. Se volete partire con serenità e monitorare il vostro nido mentre voi vi godete il meritato riposo, potete affidarvi alle telecamere di sicurezza.