I personaggi di DRAGON BALL DAIMA disponibili in DB Sparking! ZERO

Da oggi si uniscono al roster di DRAGON BALL: Sparking! ZERO nuovi personaggi basati sulla prima parte di Dragon Ball DAIMA, il più recente anime basato sull’universo di DRAGON BALL.

Puoi giocare con i seguenti personaggi:

Goku (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini), Super Saiyan 2

Vegeta (Mini), Super Saiyan 3

Glorio

Panzy

Majin Kuu

In aggiunta ai personaggi, è disponibile un nuovo Outfit per Goku (Mini) che gli permette di usare diverse Ultimate rispetto a Goku (Mini). Questa versione alternativa di Goku (Mini) può trasformarsi in Super Saiyan e usare Impatto dell’Aura.

Se possiedi Goku (Mini) dal Pre-Order Pack DLC puoi usare la versione alternativa equipaggiando un outfit. Se invece non lo possiedi, apparirà come nuovo personaggio nella schermata di selezione.

Per il trailer:

https://youtu.be/iM1gE7n1cxc

Il set Dragon Ball DAIMA DLC Part 1 è parte del Season Pass insieme al DLC Pack “Hero of Justice” che è già disponibile.

Un altro DLC pack basato su Dragon Ball DAIMA sarà disponibile più avanti.

Questo Pack Set è anche acquistabile separatamente.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

I personaggi di Dragon Ball DAIMA in arrivo in XENOVERSE 2, Z KAKAROT e Sparking! ZERO

Goku (Mini) dall’anime Dragon Ball DAIMA è pronto ad arrivare in DRAGON BALL XENOVERSE 2 e DRAGON BALL Z: KAKAROT.