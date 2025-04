AL VIA L’8ª EDIZIONE DI TOYS & BABY MILANO

Torna la fiera B2B interamente dedicata al mondo del giocattolo e della prima infanzia. L’8ª edizione sta per prendere il via ed è già record: 16.500 mq di esposizione con oltre 400 brand rappresentati. In programma numerosi momenti di approfondimento e aggiornamento professionale: dagli incontri del K-Marketing Forum, che forniranno preziosi insight sul mercato del giocattolo, alla mostra Toys Design Factor, dedicata ai progetti più innovativi degli studenti del POLI.design del Politecnico di Milano. Imperdibile la Cerimonia di premiazione dei Gioco Per Sempre Toys Awards , il riconoscimento che valorizza aziende e prodotti virtuosi del settore.

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli, tra pochissimo prenderà il via l’ 8° edizione di Toys & Baby Milano , l’unico evento italiano business to business dedicato al mondo dei giochi e dei giocattoli , della prima infanzia , delle festività e dei party e della cartoleria , che da quest’anno coinvolgerà anche i settori healthcare , food , arredamento ed editoria . Si prospetta un’edizione memorabile e “piena di vita” – come recita il claim “ Full of Life ” – all’insegna della crescita , della formazione e dello sviluppo delle generazioni del futuro. Frutto della collaborazione tra Assogiocattoli e il Salone Internazionale del Giocattolo , la manifestazione animerà gli spazi del quartiere Allianz MiCo (Viale Scarampo - Gate 4), situato all’interno del polo urbano CityLife , nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 maggio – dalle 9.30 alle 18.30. Entrambi i giorni di fiera si apriranno con un evento di inaugurazione all’insegna dello sport che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di Assogiocattoli , del Salone Internazionale del Giocattolo , di Allianz MiCo e della Fondazione Milano Cortina 2026 , presente in qualità di espositore. La scelta della Fondazione di partecipare attivamente alla manifestazione si collega al forte messaggio valoriale delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali , che promuovono inclusione, sostenibilità e il ruolo educativo dello sport. A rendere unici i tagli del nastro ci saranno due special guest : Lara Magoni , europarlamentare ed ex-campionessa di sci e Giorgio Rocca , ex-campione italiano di sci alpino, scelti per il loro profondo legame con lo sport e per il contributo che possono offrire nel trasmettere lo spirito olimpico ai più giovani. Accanto a loro sarà presente anche Gigi De Palo , Presidente della Fondazione per la Natalità, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul problema della denatalità in Italia. Il padiglione di oltre 16.500 mq ospiterà oltre 400 brand rappresentati da 193 aziende provenienti da ogni parte del mondo, insieme a partner e ospiti di spicco che animeranno i due giorni di fiera. Gli appuntamenti in programma sono molteplici: dall’evento dedicato alla piattaforma di intelligenza artificiale dal titolo “ Dove l’innovazione incontra l’educazione ” organizzato da MINERVA AI e PROMETEICA , al panel promosso dalla rivista Toy Store intitolato “ L’evoluzione del mercato toy, tra kidult e nuovi consumatori ”, per arrivare alla conferenza “ Smartplay o Smartphone ”, che presenterà i risultati di un’interessante indagine nazionale condotta dal Market Research Team di RCS MediaGroup S.p.A – Divisione Sfera . Inoltre, gli operatori del settore non potranno perdersi i preziosissimi incontri del K-Marketing Forum , organizzato da BVA DOXA e MLD ENTERTAINMENT , l’unico evento B2B completamente dedicato al family marketing, alle nuove generazioni e al fenomeno kidult. Domenica 4 maggio , alle 17.30 , si svolgerà uno dei momenti più attesi in assoluto di Toys & Baby Milano: la cerimonia di premiazione dei Gioco per Sempre Toys Awards , l’iniziativa che da anni premia i nuovi prodotti proposti per l’anno in corso e celebra l’impegno delle aziende che si sono distinte nella loro attività. Ad assegnare il prestigioso riconoscimento ideato da Assogiocattoli in partnership con la testata specializzata TG TuttoGiocattoli ci sarà Rudy Zerbi , celebre conduttore televisivo e radiofonico, nonché ambassador storico della campagna istituzionale Gioco per Sempre , che da anni promuove il valore educativo, sociale e pedagogico che il gioco ricopre nella vita di tutti i giorni. Tappa imperdibile anche la mostra Toys Design Factor , che presenta i progetti più innovativi realizzati dagli studenti del POLI.design e dal Politecnico di Milano , dedicati all’accessibilità, alla qualità pedagogica, all’etica e alla sostenibilità. Per “scaldare i motori”, sulla piattaforma Toys & Baby Milano PLUS la Digital PREVIEW , attiva dall’1 al 18 aprile 2025, ha permesso di svelare in anteprima i brand e le novità dell’anno. Nell’arco delle tre settimane online si sono registrate oltre 5.174 visite (di cui 4.382 uniche ) e 2.002 dall’estero , per un totale di 70 paesi con 19.722 pagine viste . Non resta che visitare il sito toysbabymilano.com per richiedere gratuitamente i ticket d’ingresso e rimanere aggiornati sul programma completo dell’evento.

