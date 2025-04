Veeam Data Cloud per Microsoft Entra ID

Veeam Data Cloud per Microsoft Entra ID porta la resilienza dei dati senza sforzo per proteggere e rendere sicura la gestione dell'identità

La nuova soluzione SaaS enterprise-ready semplifica la protezione degli utenti Microsoft Entra ID delle organizzazioni

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella resilienza dei dati, ha annunciato oggi il lancio di Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID. Con Entra ID (ex Azure AD) che subisce oltre 600 milioni di attacchi al giorno[i], la protezione dell'identità digitale delle organizzazioni non è mai stata così importante. Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID è una soluzione di backup Software-as-a-Service (SaaS) progettata per semplificare la resilienza dei dati per gli affittuari di Entra ID, garantendo alle organizzazioni la protezione dei loro asset critici.

Il supporto a Microsoft Entra ID rappresenta l’ultima evoluzione di Veeam Data Cloud, una piattaforma potente, unificata e intuitiva. Offerta con tutta la semplicità del modello SaaS, Veeam Data Cloud combina tecnologie cloud-native all’avanguardia con le potenzialità dell’intelligenza artificiale per proteggere e gestire i dati, sia on-premise che nel cloud. L’obiettivo è migliorare la continuità operativa, semplificare l’esperienza d’uso e aumentare l’efficienza complessiva delle organizzazioni.

"La sicurezza inizia dalla gestione degli utenti e dalla garanzia che le persone giuste abbiano accesso ai sistemi giusti. Ecco perché la protezione di Entra ID è così importante e perché è l'ultima aggiunta alla nostra piattaforma Veeam Data Cloud", ha dichiarato Niraj Tolia, Chief Technology Officer di Veeam. “Offriamo ai clienti una maggiore semplicità con una soluzione SaaS pronta per l'uso, precompilata e auto configurata che elimina l'onere di gestire e mantenere una complessa infrastruttura di backup”.

La protezione di Entra ID non si limita ad affrontare le minacce alla cybersecurity, ma gestisce anche i requisiti di conformità, i limiti del cestino, le cancellazioni accidentali e le configurazioni errate delle policy. Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID offre funzionalità complete di backup e ripristino per utenti, gruppi, registrazioni di applicazioni e altri oggetti di Entra ID, fornendo un servizio cloud all-in-one con storage illimitato e un'interfaccia utente unificata per un'esperienza utente semplificata. Con Veeam Data Cloud per Microsoft Entra ID, le organizzazioni possono mantenere la resilienza dei dati e ripristinare rapidamente i problemi che interessano Entra ID.

Le caratteristiche principali di Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID includono:

Protezione proattiva: Aumenta la visibilità e il controllo sulle modifiche all’interno di Entra ID, supportando la continuità operativa, la sicurezza e il rispetto dei requisiti di conformità.

Aumenta la visibilità e il controllo sulle modifiche all’interno di Entra ID, supportando la continuità operativa, la sicurezza e il rispetto dei requisiti di conformità. Ripristino semplificato: Consente il ripristino rapido e affidabile di utenti, gruppi, attributi, registrazioni di app, registri, metadati correlati e altro ancora di Entra ID.

Consente il ripristino rapido e affidabile di utenti, gruppi, attributi, registrazioni di app, registri, metadati correlati e altro ancora di Entra ID. Servizio gestito end-to-end: Fornisce un backup sicuro gestito da esperti, eliminando l’onere della manutenzione, degli aggiornamenti e delle patch di sicurezza.

"La protezione di Microsoft Entra ID non è mai stata così importante. Infatti, un intervistato su cinque della ricerca Cybersecurity Decision Maker IQ di Futurum ha indicato la compromissione delle credenziali e l'acquisizione di account come l'incidente di sicurezza che più impatta sulla propria organizzazione. Con l'aggiunta della protezione Entra ID a Veeam Data Cloud, Veeam rende accessibile a una più ampia gamma di clienti la resilienza di questi ambienti, compresa la visibilità sui comportamenti potenzialmente dannosi e sui processi di backup automatizzati, offrendo un modello gestito e ospitato", ha dichiarato Krista Case, Research Director di The Futurum Group.

Veeam Data Cloud offre già alle aziende la possibilità di proteggere i carichi di lavoro di Microsoft 365 e, con l'ultima aggiunta di Entra ID, i clienti esistenti possono abbinare Veeam Data Cloud for Entra ID ai loro investimenti in Veeam Data Cloud for Microsoft 365 Flex e Premium per continuare a pagare solo per utente Microsoft 365.

Come parte di Veeam Data Cloud, i clienti possono gestire tutti i loro carichi di lavoro attraverso un'unica interfaccia, estendendo le funzionalità complete della piattaforma a Entra ID e ai carichi di lavoro futuri. Queste includono controlli di sicurezza avanzati, come il controllo degli accessi basato sui ruoli, una minore complessità e una reportistica semplificata, il tutto scaricando la manutenzione, gli aggiornamenti e le correzioni di sicurezza.