ARC Raiders ritorna con il Tech Test 2 dal 30 aprile al 4 maggio

Embark Studios invita i giocatori a tornare nella Rust Belt con un nuovo playtest pubblico di cinque giorni di ARC Raiders – il nuovo gioco multiplayer extraction adventure dello studio.Dal 30 aprile al maggio, il Tech Test 2 offre ai giocatori su PC e — ora per la prima volta — anche su console (PlayStation 5 e Xbox Series X|S) l'opportunità di esplorare le letali terre selvagge della Rust Belt, combattere contro le macchine ARC e cercare bottini ad alto rischio nell'ampio sandbox PvPvE del gioco. La registrazione è ora aperta su Steam, o su arcraiders.com per i giocatori console o quelli su Epic Games Store. I giocatori selezionati ARC Raiders avranno garantito l’accesso automatico anche a questo test. Guarda il nuovo Tech Test 2 trailer via YouTube QUI:https://youtu.be/W-NUcKbwVb8 "Negli ultimi sei mesi abbiamo lavorato duramente per ampliare l'esperienza di gioco principale, basandoci sul feedback della community" ha dichiarato Aleksander Grøndal, Executive Producer di ARC Raiders. "Questa è la nostra occasione per vedere come si comportano queste modifiche su larga scala. Siamo particolarmente ansiosi di raccogliere feedback sulla progressione, sull'esperienza di combattimento, sulle prestazioni multipiattaforma e sul modo in cui l'esperienza risulta ora più ampia e stratificata."Oltre a una serie di modifiche e miglioramenti, il Tech Test 2 introduce una gamma più ampia di nemici ARC, più armi, equipaggiamento e gadget, un sistema di progressione e crafting del giocatore molto più approfondito e un'anteprima del prossimo Battle Pass di ARC Raiders. ARC Raiders unisce la ricerca di oggetti in superficie ad alto rischio con la sopravvivenza strategica e gli elementi di crafting nel sottosuolo. I giocatori assumono il ruolo di Raiders, pistoleri senza scrupoli che si muovono in un mondo in rovina pieno di imponenti macchine ARC, Raiders rivali e la minaccia costante di imboscate. Con la modalità giocatore singolo o in squadra (fino a tre giocatori), ogni partita diventa una scommessa tra ciò che si rischia e ciò che si può guadagnare. Che siate appassionati di lunga data dei giochi di estrazione e sopravvivenza ad alto rischio o nuovi al genere, ARC Raiders vi invita a tracciare il vostro percorso, la vostra storia e il vostro destino, come squadra o come Raider solitario. ARC Raiders è previsto in uscita nel 2025 su PC via Steam e Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X | S, e via cloud streaming attraverso Nvidia GeForce Now.