F1 25 ridefinisce la gestione della squadra con My Team 2.0

Dopo l’annuncio di F1 25, EA SPORTS è entusiasta di presentare il primo Deep Dive, un approfondimento su My Team 2.0.

Il video di oggi (https://www.youtube.com/watch?v=xDzAUYH6I7A) esplora la nuova ed entusiasmante direzione intrapresa da My Team, che consente ai giocatori di immedesimarsi nel ruolo del proprietario di una squadra. Con il più grande rinnovamento dai tempi di F1 2020, My Team 2.0 si concentra sulla gestione complessiva della squadra, sul processo decisionale strategico e sul delicato equilibrio dietro alla supervisione di due piloti, prima di mettersi al volante come uno dei due.

Il ruolo del proprietario di una squadra è stato ridefinito

A differenza delle precedenti versioni, in cui i giocatori si destreggiavano tra il ruolo di pilota e quello di proprietario, in My Team 2.0 i giocatori assumono un ruolo più autentico, incentrato sulla gestione. Oltre a occuparsi della gestione quotidiana delle complesse strutture che fanno funzionare una squadra di F1®, i proprietari delle squadre saranno responsabili del reclutamento e della gestione di una coppia di piloti che rappresenteranno la loro squadra. Durante i weekend di gara potranno poi scegliere il pilota con cui correre.

Gestione delle strutture

Sono state introdotte tre strutture chiave, ciascuna con una responsabilità unica:

Ingegneria: Ricerca e Sviluppo sono ora separati per la prima volta, consentendo una maggiore flessibilità nella produzione di nuove parti e nella scelta di come applicarle. Ora i giocatori dovranno bilanciare i costi, i tempi di sviluppo e, a volte, selezionare un pilota piuttosto che un altro, scelta che può avere un impatto sulla percezione che il pilota ha della propria squadra nelle future trattative contrattuali.

Personale: F1® 25 introduce un sistema dinamico di contratti per i piloti. Per dare vita alla futura formazione della squadra, i proprietari possono incontrare più piloti faccia a faccia per discutere i termini del contratto, anche se le conversazioni potrebbero trapelare e sabotare così gli accordi. Oltre ai piloti, i proprietari devono gestire la forza lavoro. La quantità di quest’ultima incide sia sui costi che sull'efficienza: un maggior numero di assunzioni accelera la ricerca e lo sviluppo e l'aggiornamento delle strutture, ma un'espansione eccessiva rischia di sforare il tetto massimo dei costi.

Corporate: La struttura Corporate accentra la strategia finanziaria, richiedendo ai giocatori di gestire le spese stagionali per evitare deficit. Un nuovo editor di decalcomanie consente una maggiore personalizzazione dei disegni delle livree e la definizione dell'identità visiva della squadra (maggiori informazioni arriveranno con il secondo Deep Dive), mentre un sistema di sponsor aggiornato aiuta i giocatori a costruire relazioni con i title sponsor nel tempo.

È stata migliorata l'ambientazione del Quartier Generale della squadra

My Team 2.0 introduce un nuovissimo Quartier Generale per la squadra, uno spazio in evoluzione che crescerà in scala, popolazione e attività man mano che il proprietario costruirà lo staff e la reputazione della propria squadra. I giocatori devono decidere strategicamente come espandere le proprie strutture e far crescere la propria squadra, completando i potenziamenti e i corsi di formazione che permettono di specializzare le abilità del proprietario.

È stato rinnovato il sistema di progressione

Tornano anche i riconoscimenti, introdotti per la prima volta nella Carriera Pilota e ora integrati in My Team. Guadagnando Accolades e superando le squadre rivali si aumenta la valutazione della squadra da parte dei fan, sbloccando preziosi vantaggi, nuove opportunità di sponsorizzazione e la possibilità di ingaggiare piloti più prestigiosi.

Nuove possibilità per Carriera Pilota e My Team

F1 25 apporta anche aggiornamenti significativi al sistema delle Icone Pilota, consentendo alle squadre AI di reclutare piloti iconici per la prima volta sia nella modalità My Team che nella Carriera Pilota. Inoltre, i giocatori possono ora aggiungere un'undicesima squadra alla griglia di partenza - la Konnersport di Braking Point o, per chi acquista l'Iconic Edition prima dell'11 luglio, la squadra APXGP della nuova F1 di Apple Original Films - con le rispettive Icone pilota, in entrambe le modalità di gioco.

My Team 2.0 permetterà ai giocatori di prendere decisioni in un ambiente in cui ogni decisione può avere un impatto sul loro futuro e sulla loro legacy in questo sport.

