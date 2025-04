Speedlink - nuovo sistema di altoparlanti GRAVITY LT 2.1

Il nuovo sistema di altoparlanti GRAVITY LT 2.1 offre un suono potente per tutti gli amanti dei multimedia. Il sistema GRAVITY LT 2.1 colpisce per il suo potente subwoofer, che, grazie al suo involucro in legno, fornisce bassi profondi e risonanti.

Sia che il sistema venga collegato tramite Bluetooth o tramite il tradizionale ingresso AUX, GRAVITY LT offre una connettività impeccabile a PC, notebook, smartphone, tablet e molte altre sorgenti multimediali.

Disponibilità:

Il sistema subwoofer GRAVITY LT 2.1 sarà disponibile da fine aprile al prezzo consigliato di € 79,99.

Dati tecnici SL-820009-BK:

Sistema di altoparlanti attivi 2.1 per PC/notebook

Connessione Bluetooth® a smartphone/tablet

Subwoofer potente con alloggiamento rivestito in legno per bassi profondi

Telecomando separato per il desktop con comodo controllo del volume e dei bassi

Modalità silenziosa o standby con la semplice pressione di un pulsante (direttamente sul telecomando del desktop)

Illuminazione RGB discreta sul telecomando da tavolo (regolabile con la semplice pressione di un pulsante) con diverse modalità colore (può anche essere spenta per la musica; anche l'illuminazione può essere spenta)

Le modalità possono essere commutate tra AUX e Bluetooth direttamente sul telecomando da tavolo

Perfetto per applicazioni multimediali come giochi, musica e film

Cavo audio (cavo AUX) incluso (1x jack da 3,5 mm per il collegamento a PC/notebook/ecc.; 2x jack RCA per il collegamento a PC/notebook/ecc.)

Interruttore On/Off sul subwoofer

Potenza di uscita (RMS): 40W

Potenza di picco 80W

Unità driver: 2 × 2,5 pollici (6,35 cm) + 5,25 pollici (13,3 cm)

Rapporto segnale/rumore: =60dB

Frequenza: 40Hz-20KHz

Dimensioni del subwoofer: 225 × 230 × 245 mm (L × A × P)

Dimensioni del satellite: 103 × 160 × 105 mm (L × A × P)

Lunghezza del cavo satellitare: 1,6 m

Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,5 m

Lunghezza del cavo del telecomando: 1,8 m

Lunghezza del cavo audio: 1,4 m

Peso totale: 3,8 kg

