Ed Sheeran lancia 'Azizam', singolo che fonde pop e sonorità persiane

Ed Sheeran inaugura una nuova fase musicale con Azizam, il singolo in uscita il 5 aprile che anticipa l'album Play, previsto per l’autunno. Il brano miscela pop occidentale e cultura persiana, omaggiando le origini iraniane del produttore Ilya Salmanzadeh. Registrato in diverse versioni con musicisti da Cina, India, Stati Uniti e Irlanda, Azizam (che in persiano significa "mia amata") rappresenta un progetto musicale multiculturale e sperimentale.

Nel Tonight Show di Jimmy Fallon, Sheeran ha parlato del suo interesse per la musica persiana e ha svelato alcuni dettagli del nuovo album, incluso il brano Old Phone, nato dal ritrovamento di un vecchio telefono durante una causa legale. Il pezzo evolve da ballad intima a traccia ritmata e sarà accompagnato da un video girato in un pub a Ipswich, Massachusetts.

Azizam combina la melodia romantica tipica di Sheeran con chitarra acustica, strumenti mediorientali e bassi potenti. Il video del brano celebra l’amore universale e la multiculturalità, con installazioni di cuori fucsia – colore scelto anche per la copertina del disco – apparse in città come New York, Londra, Dubai, San Paolo, Delhi e Milano, dove una strofa del brano e un Qr code sono proiettati su maxischermi.

Il nuovo album Play è il primo di una serie a tema multimediale che include titoli come Pause, Rewind, Fast-forward e Stop, un concept che si distacca dalla precedente saga di album dai titoli matematici. Sheeran ha raccontato di aver immaginato questo ciclo creativo ispirandosi ai dieci film di Tarantino, con spazio anche per progetti paralleli.

Per il lancio del singolo, Sheeran si è esibito a sorpresa a New Orleans con la band The Soul Rebels e ha lanciato una sfida virale su TikTok, dove interpreta ironicamente un influencer fitness con il brano in sottofondo. Dal 7 aprile Azizam sarà disponibile anche in versione cd singolo e vinile, con il brano inedito Crashing.

La canzone è stata inoltre scelta per inaugurare una nuova funzione di WhatsApp, che consente agli utenti di aggiungere una colonna sonora agli Stati personali. Sheeran è testimonial del servizio, che integra tecnologia e musica in tempo reale.

Con oltre 76 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e una carriera costellata da riconoscimenti, tra cui un disco di Diamante e 94 certificazioni in Italia, Ed Sheeran resta una delle figure centrali del panorama musicale globale.