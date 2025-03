Recensione Trimui Smart Pro

Oggi grazie al Mechdiy ( https://mechdiy.com/it ) vi posso parlare di una retro console davvero speciale, La Trimui Smart Pro. Trimui è un marchio relativamente nuovo nel mercato delle console portatili per il retrogaming. Si è fatto conoscere con il lancio della Trimui Model S, una console compatta ed economica che ha attirato l'attenzione degli appassionati di giochi retrò. Con la Trimui Smart Pro, l’azienda cerca di offrire un'esperienza più completa, combinando un design migliorato, un hardware più performante e un software ottimizzato (CrossMix-OS) per garantire un'ottima emulazione dei giochi classici. Il mercato delle console retro portatili è in forte espansione, con numerosi dispositivi provenienti da aziende come Anbernic, Retroid e Miyoo. La Trimui Smart Pro si posiziona come una soluzione dal prezzo accessibile, pur offrendo un’ottima qualità complessiva.

Materiali e Design

La Trimui Smart Pro è una console portatile dal design compatto e curato, pensata per offrire un'esperienza di gioco ergonomica e confortevole. La scocca è realizzata in plastica opaca di buona qualità, che garantisce una presa "salda" senza accumulare facilmente impronte digitali. Le dimensioni contenute la rendono facilmente trasportabile, ma senza compromettere la comodità durante le sessioni di gioco prolungate. A livello estetico, il design prende ispirazione da console come la PlayStation Vita, con linee morbide e una disposizione dei comandi ben studiata. Il display IPS da 4,96 pollici con risoluzione 1280×720 è uno dei punti di forza della console, offrendo colori vivaci, un'ottima nitidezza e buoni angoli di visualizzazione, caratteristiche fondamentali per valorizzare i giochi retrò senza fastidiosi artefatti visivi.

I tasti fisici sono ben distribuiti: il D-pad risulta preciso e reattivo, mentre i pulsanti A.B.X.Y offrono un buon feedback tattile. Gli stick analogici, pur non essendo dotati di tecnologia L3/R3 cliccabile, garantiscono un’ottima fluidità di movimento, rendendo la console adatta anche a titoli che richiedono un controllo più preciso. La parte superiore ospita i grilletti L1/L2 e R1/R2, che, pur essendo di plastica, risultano ben distanziati e facili da premere. Sotto la scocca troviamo doppi altoparlanti stereo posizionati nella parte inferiore, capaci di offrire un suono chiaro e abbastanza potente per un dispositivo portatile. Anche se l’audio è stereo, manca un equalizzatore software che poteva migliorare di più la qualità sonora.Non presente l'uscita HDMI, che avrebbe permesso di collegare la console a uno schermo più grande. Nel complesso, la Trimui Smart Pro vanta un design semplice ma efficace, con materiali di qualità adeguata alla fascia di prezzo e una costruzione solida, priva di scricchiolii o sensazioni di fragilità.

Hardware e Prestazioni

La Trimui Smart Pro monta un processore Allwinner A133P, un quad-core Cortex-A53 con clock a 1.8 GHz, accompagnato da 1GB di RAM LPDDR4, specifiche che la posizionano nella fascia entry-level delle console per il retrogaming. Sebbene questa configurazione non possa competere con dispositivi più potenti, è comunque sufficiente per garantire un'ottima esperienza con le console più datate che girano senza problemi a piena velocità. La compatibilità si estende anche a sistemi più complessi ma con alcune limitazioni; infatti, alcuni giochi funzionano perfettamente, mentre altri necessitano di frame skipping per mantenere un frame rate gobibile. I titoli più pesanti possono soffrire di cali di frame rate o piccoli glitch grafici. Il comparto grafico è gestito dalla GPU PowerVR GE8300, che supporta una risoluzione nativa di 1280×720, offrendo immagini nitide e dettagliate sullo schermo da 4,96 pollici IPS.

Specifiche Tecniche TRIMUI Smart Pro:

SOC: AllwinnerA133 Plus 1.8Ghz

GPU: Imagination PowerVR GE8300 660mhz

RAM: IGB LPDDR4x

Monitor: LCD IPS 4,96" 16:9 1280x720 pixel

Batteria: 5000mAh (5/6h)

Storage: 8GB eMMC

Storage microSD: 256GB max

Supporta: Vibrazione, WiFi, BT, cuffie, microfono, USB e OTG

S.O: Frontend a base Linux

Il display, come detto, è uno dei punti di forza della console, in quanto offre colori vivaci, un buon angolo di visione e una risoluzione superiore rispetto a molte concorrenti nella stessa fascia di prezzo. La batteria da 5000mAh garantisce un’ottima autonomia, variando tra 6 e 8 ore a seconda del sistema emulato e delle impostazioni di luminosità dello schermo, un risultato superiore rispetto a molte altre console retro portatili. Detto ciò, pur garantendo un’autonomia soddisfacente, la batteria non è facilmente sostituibile, e non supporta la ricarica rapida, il che significa che impiega un po’ di tempo per tornare al 100%.Ottima invece la presenza del Wi-Fi e del Bluetooth 5.0, che permette di connettere controller esterni per migliorare l’esperienza di gioco o accedere a funzioni online, come il multiplayer su emulatori compatibili. L’assenza di un’uscita HDMI limita però la possibilità di giocare su uno schermo più grande, un dettaglio che potrebbe deludere chi ama l’esperienza su TV. Complessivamente le prestazioni della Trimui Smart Pro sono ottimali per il retrogaming fino alla generazione PS1, con la possibilità di giocare anche titoli più esigenti con piccoli compromessi.

CrossMix-OS e Trimui Smart Pro: L'Esperienza Definitiva per il Gaming Retrò

La Trimui Smart Pro si presenta come una piattaforma di retrogaming completa, grazie alla combinazione di un hardware ben concepito e un software ottimizzato. Al cuore dell'esperienza troviamo CrossMix-OS, un sistema operativo basato su Linux, progettato per offrire un'esperienza di gioco retrò fluida e altamente personalizzabile. Questo sistema operativo open source, in continua evoluzione, si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la facilità d'uso, permettendo anche ai neofiti di immergersi nel mondo del retrogaming senza complicate configurazioni. CrossMix-OS integra RetroArch, un potente frontend di emulazione che consente di personalizzare l'esperienza di gioco con filtri grafici, shader e configurazioni avanzate, migliorando la compatibilità dei giochi. La console è fornita con una vasta libreria di ROM preinstallate, accuratamente selezionate e organizzate per un accesso rapido, che coprono piattaforme classiche come NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Game Boy Advance, Neo Geo e PlayStation 1. Inoltre, il supporto per microSD permette di espandere facilmente il catalogo di giochi.

La Trimui Smart Pro è compatibile con una vasta gamma di emulatori, sia integrati in RetroArch che standalone, tra cui PCSX-ReARMed per PS1, PPSSPP per PSP, Mupen64Plus per Nintendo 64 e Flycast per Dreamcast. Mentre i giochi 8-bit e 16-bit funzionano perfettamente, le prestazioni con emulatori più esigenti come PSP, Nintendo 64 e Dreamcast possono variare, richiedendo talvolta l'uso di frame skipping per un gameplay stabile. CrossMix-OS non si limita all'emulazione, ma offre anche una serie di applicazioni utili, tra cui strumenti di personalizzazione per sovrapposizioni, icone e sfondi, un file manager e un lettore multimediale. Le funzionalità di rete avanzate come FTP, SSH e SMB facilitano la gestione remota dei file, mentre Moonlight consente lo streaming dei giochi PC. L'interfaccia è altamente configurabile, con numerosi temi e opzioni di personalizzazione.

La Trimui Smart Pro offre un'esperienza di retrogaming completa e personalizzabile. Sebbene il software richieda qualche configurazione manuale per ottenere il massimo delle prestazioni nei giochi più impegnativi, l'installazione iniziale è semplice e automatizzata, rendendo la Trimui Smart Pro una piattaforma ideale per il gaming retrò.

Conclusioni

La Trimui Smart Pro è una console portatile dal notevole rapporto qualità-prezzo, ideale per chi desidera un dispositivo economico ma efficiente per il retrogaming. Il suo design ergonomico, il display HD nitido e l’ampia compatibilità con emulatori la rendono un'ottima scelta per gli appassionati di giochi classici. Tuttavia, presenta alcune limitazioni hardware, che possono penalizzare l’emulazione di piattaforme più esigenti come PSP, Nintendo 64 e Dreamcast, dove le prestazioni non sempre risultano fluide. Nonostante questi compromessi, la Trimui Smart Pro si dimostra un’alternativa solida e accessibile, perfetta per chi vuole rivivere i grandi classici senza spendere una fortuna. Consigliata, ma con riserva per chi cerca prestazioni più avanzate.

Voto Finale: 8.5/10

Acquista la console QUI: https://mechdiy.com/products/trimui-smart-pro-retro-handheld-game-consol e

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Display HD IPS da 4,96 pollici

Buona qualità costruttiva ed ergonomia

Ampia compatibilità con giochi e emulatori

Batteria con ottima autonomia

Supporto Wi-Fi e Bluetooth

Contro:

Hardware limitato per emulatori avanzati

Assenza di uscita video HDMI

Manca il touchscreen

Recensione Realme 14 Pro - Oggi vi parlo del Realme 14 Pro. Il telefono si inserisce in un segmento di mercato estremamente competitivo, dove la ricerca dell'equilibrio tra costo e prestazioni è cruciale. Realme ha cercato di rispondere a questa esigenza, offrendo un dispositivo che non eccelle in un singolo aspetto, ma che si dimostra solido e affidabile in tutte le aree.

Recensione Goalake Switch PoE - Il Goalake Switch PoE 5 Porte è un dispositivo di rete progettato per offrire una soluzione affidabile ed efficiente per l'alimentazione e la connessione di dispositivi PoE, come telecamere IP, access point WiFi, telefoni VoIP e altri dispositivi compatibili.

Recensione di Manga Issho - Negli ultimi anni, il mercato europeo dei manga ha vissuto una crescita esponenziale, con un pubblico sempre più vasto e appassionato. Tuttavia, fino ad oggi, non esisteva una rivista che unisse gli sforzi degli editori europei per promuovere il talento locale con un formato simile a quello delle antologie giapponesi.