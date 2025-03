Vince Staples e Iron Maiden in Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

Da sempre, musica e videogiochi si intrecciano per offrire esperienze immersive, in cui il giocatore non vive solo l’azione sullo schermo, ma anche un viaggio sonoro capace di amplificare ogni momento. Con il ritorno di Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Activision punta a esaltare questo legame tra gameplay e musica, proponendo una colonna sonora che attraversa generazioni e generi musicali, pensata per catturare lo spirito dello skateboarding e della cultura street.

Un mix unico di classici e novità:

La soundtrack include brani leggendari e nuove scoperte, spaziando dall’heavy metal degli Iron Maiden, con il loro immortale 2 Minutes to Midnight, al groove hip-hop di Run-D.M.C. con My Adidas. Non mancano il punk ribelle di Toy Dolls (She Goes to Finos) e The Faction (Skate & Destroy), le sonorità indie-rock di Fontaines D.C. (Boys in the Better Land) e l’elettronica sperimentale di 100 Gecs (Hollywood Baby).

Tra i nuovi brani spicca Vince Staples con Norf Norf, uno degli artisti più influenti della scena hip-hop moderna con un pezzo che incarna perfettamente le vibrazioni urbane e lo spirito contemporaneo dello skateboarding.

La soundtrack non è solo un accompagnamento al gameplay: è un elemento centrale dell’esperienza THPS, progettato per rendere ogni trick e ogni sessione ancora più memorabili, ecco l’elenco completo di canzoni della seconda wave.

Le nuove uscite e i grandi ritorni: una playlist da non perdere

• Vince Staples – Norf Norf

• Speed of Light – Kill the Vibe

• Twenty One Children – Looney Bin

• Fontaines D.C. – Boys in the Better Land

• 100 Gecs – Hollywood Baby

• Iron Maiden – 2 Minutes to Midnight

• Run-D.M.C. – My Adidas

• Toy Dolls – She Goes to Finos

• The Faction – Skate & Destroy

• JFA – Beach Blanket Bongout