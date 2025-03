GCC POKÉMON - AVVENTURE INSIEME É DISPONIBILE

Oggi, The Pokémon Company International ha pubblicato la nuova espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme del popolare Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon. L’espansione è disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo.Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme segna il ritorno dei Pokémon degli Allenatori nel GCC Pokémon. Introdotte per la prima volta nell’espansione Gym Heroes del GCC Pokémon, le carte dei Pokémon degli Allenatori mostrano il legame speciale condiviso tra formidabili Allenatori e i loro Pokémon; il nome dell’Allenatore o dell’Allenatrice è presente su ogni carta. I giocatori potranno collezionare e giocare con carte dedicate a nuovi Pokémon degli Allenatori, tra cui Zoroark-ex di N, Clefairy-ex di Lylia, Bellibolt-ex di Kissara e Zacian-ex di Hop. Inoltre, l’espansione include nuove fantastiche illustrazioni di vari Allenatori di Pokémon sotto forma di carte rare illustrazione, rare illustrazione speciale, ultrarare e rare iper. Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme sono ora disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo. In aggiunta, Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme è la prima espansione a offrire gli espositori plus di buste di espansione, ognuno contenente una carta promozionale in stile rara illustrazione di Reshiram di N.L’espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme è ora disponibile in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. I giocatori possono collezionare e lottare con nuove carte dedicate ai Pokémon degli Allenatori. Inoltre, sarà possibile cimentarsi nella nuova modalità di gioco Test Allenatore, che propone una serie di formati in rotazione, tra cui la Sfida del Capopalestra, per divertirsi con il GCC Pokémon in modi sempre nuovi. Maggiori informazioni sulla modalità Test Allenatore e sulla programmazione dei formati sono disponibili qui. Effettuando l’accesso, il Pass Lotta dell’espansione Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme regalerà un nuovo mazzo Zacian-ex di Hop e sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo di Zoroark-ex di N continuando a giocare.