EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS TORNERÀ NEL 2025

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi che la classica serie di golf, EVERYBODY'S GOLF, tornerà sul fairway nel 2025 con EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS per Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC. Preparati a calcare nuovamente i green di numerosi percorsi di golf, dove non mancheranno varietà e divertimento!

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS riproporrà la classica esperienza di gioco che tutti adorano. La meccanica di tiro basata su tre pressioni del pulsante consentirà a chiunque di giocare fin da subito per cercare di ottenere un colpo perfetto: un sistema intuitivo e immediato, ma piuttosto impegnativo da padroneggiare al meglio.

Il gioco offrirà una modalità Round singolo in cui i giocatori potranno cercare di battere i propri record personali, e una modalità Sfida, con tornei e classifiche da scalare sconfiggendo gli avversari. La modalità Multigiocatore consentirà di creare competizioni amichevoli per un massimo di quattro giocatori, sia in locale che online. Infine, la nuova modalità Golf Stravagante, che ravviverà l'esperienza con alcune regole ed eventi folli, per un nuovo e divertente modo di giocare a golf!

Guarda il trailer italiano:

https://youtu.be/Tgvv2PSbt24

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS sarà disponibile nel corso del 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5 e PC.