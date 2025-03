PATAPON 1+2 REPLAY, CHE SARÀ DISPONIBILE A LUGLIO

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato PATAPON 1+2 REPLAY, la remaster degli acclamati titoli per PSP che sarà disponibile dall'11 luglio 2025 per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC. PATAPON 1+2 REPLAY include i primi due titoli della serie PATAPON, che hanno debuttato su PlayStation Portable (PSP) di Sony rispettivamente nel 2007 e 2008.

Per il trailer:

https://youtu.be/tGwEOYI3vrw

Dopo aver vissuto nella desolata frontiera per anni, la tribù dei Patapon è stata scacciata dall'esercito degli Zigoton. Ciò li ha spinti a diventare spietati spiriti guerrieri in grado di essere comandati solo dal ritmo dei tamburi di guerra suonati dall'Onnipotente (il giocatore). Ma l'attesa è finalmente giunta al termine grazie all'Onnipotente, che è tornato a suonare i tamburi di guerra guidando la tribù dei Patapon nella loro missione per sconfiggere nemici impegnativi e tornare nella propria terra natia.

PATAPON 1+2 REPLAY è un gioco platform 2D che offre una combinazione unica di azione basata sul ritmo e strategia in tempo reale, in cui i giocatori dovranno sopraffare i propri nemici e far tornare i Patapon a Fineterra. Nelle loro avventure, i Patapon sono guidati dal ritmo di quattro "tamburi leggendari" e presentano diverse unità e classi che i giocatori possono combinare per conquistare la vittoria, come "Hatapon", alla guida dell'assalto, "Kibapon", guerrieri a cavallo, o "Yumipon", arcieri in grado di colpire da lontano con il proprio arco. I Patapon possono anche essere potenziati combinando gli oggetti ottenuti da materiali rari attraverso diversi livelli e missioni. Con oltre 400 tipi di armi ed equipaggiamenti, i giocatori potranno creare la propria armata personale di Patapon e affrontare diversi livelli e nemici formidabili.

Il sarà sicuramente facile da affrontare grazie ai suoi comandi intuitivi e basati sul ritmo, ma sarà comunque necessario affinare le proprie abilità per ottenere un tempismo preciso e un pensiero tattico, così da mantenere il ritmo per padroneggiare al meglio la tribù dei Patapon. Il gioco mantiene tutto il divertimento e il DNA dell'esperienza originale con alcuni nuovi aggiornamenti che lo renderanno ancora più accessibile e divertente! Infatti, questa versione introduce nuove funzionalità di supporto, come tre diversi livelli di difficoltà (normale, facile e difficile), la possibilità di regolare il tempo e la costante visualizzazione dei comandi.

PATAPON 1+2 REPLAY sarà disponibile dall'11 luglio 2025 per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.