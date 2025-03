Nintendo Direct on air domani ore 15:00

UNA PRESENTAZIONE NINTENDO DIRECT SARÀ TRASMESSA GIOVEDÌ 27 MARZO

Sintonizzati domani, giovedì 27 marzo, alle ore 15, per lo streaming di un Nintendo Direct di circa 30 minuti con informazioni sui giochi in arrivo per Nintendo Switch.

Questa presentazione non conterrà aggiornamenti su Nintendo Switch 2.

Sarà possibile seguire la diretta sul sito di Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia.

