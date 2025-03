EDENS ZERO uscirà a luglio

KONAMI svela la data di uscita di EDENS ZERO, disponibile dal 15 luglio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam/Windows). Con Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e gli altri amati personaggi del popolare manga, l’action RPG è disponibile ora in pre-order con diversi bonus che variano a seconda della piattaforma.

In EDENS ZERO, grazie all'Ether Gear, sfrutterete e padroneggerete i poteri innati dei protagonisti mentre rivivrete i momenti chiave della storia originale. Cresciuto da animatronic sul Pianeta Granbell, Shiki incontra Rebecca e il gatto Happy, primi visitatori in 100 anni. Il nuovo gruppo di amici intraprende un’incredibile avventura alla ricerca dell'entità conosciuta come “Madre”.

EDENS ZERO - Release Date Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kbMoxFkt4U4

Il viaggio li porterà ad affrontare potenti nemici, instaurare nuove amicizie ed esplorare l'universo a bordo dell'astronave Edens Zero, lascito di Ziggy, il “Re Demone” che ha fatto da padre a Shiki. Preparatevi a immergervi in una storia emozionante e ricca di azione!

I bonus pre-order fisici e digitali della Day One Edition includono “Hunter Attire” per Pino e accessori che variano a seconda della piattaforma. Acquistando la Deluxe Edition digitale si avrà diritto a 72 ore di accesso anticipato come bonus pre-order. Inoltre, l'edizione Deluxe fisica includerà un set Lacrima, uno Starter Item Pack, un set di equipaggiamento Gaming (maschile) e un set di equipaggiamento Cyber (femminile).

