DEATH NOTE Killer Within - nuovo aggiornamento

DEATH NOTE Killer Within,il primo gioco di deduzione social online, dà il benvenuto a due nuovi ruoli: Watari e il sovrintendente della polizia giapponese. Finora, nel gioco erano disponibili cinque ruoli: L e i suoi detective, Mello e Kira e il suo seguace. I due nuovi ruoli sono entrambi membri della squadra di L, rendendo quindi il gioco ancora più impegnativo per Kira e la sua squadra, che devono cercare di restare inosservati.

Watari, il fidato supervisore e assistente di L nell'anime, gioca un ruolo ugualmente cruciale nel gioco. Fin dall'inizio, lui e L sono a conoscenza delle rispettive identità. Con una ricetrasmittente a sua disposizione, può scambiare informazioni critiche con L in modo discreto, dandogli un vantaggio e facendo proseguire l'indagine. Kira dovrà prestare maggiore attenzione e avere un approccio ancora più strategico poiché il resto dei giocatori sarà informato se Watari dovesse morire, rendendo più facile svelare l'identità di Kira.

Il secondo ruolo è il sovrintendente della polizia giapponese, Soichiro Yagami, il cui primo e unico obiettivo è lottare per la giustizia. Impersonando questo ruolo, il giocatore ha la possibilità di chiedere un incontro d'emergenza e terminare la fase d'azione in qualsiasi momento. Tuttavia, ciò può essere fatto una solta volta per partita e non si può sfruttare mentre è in vigore una carta comando di Kira.

Infine, sono disponibili nuovi contenuti scaricabili, tra cui un set contenente l'avatar premium di Soichiro Yagami con un pigiama con tanto di bolla di moccio e un berretto da notte. Mentre con il Premium Customization Track Vol. 4, i giocatori possono ottenere diverse ricompense e oggetti di personalizzazione aumentando il proprio livello, come l'avatar di Watari e Soichiro Yagami, i pet "Japanese Police Set", targhette per il nome, intermezzi vocali e accessori.

Guarda i due nuovi ruoli in azione nel trailer:

[Italiano] DEATH NOTE Killer Within – New Roles Trailer

