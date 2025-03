DEEBOT T50 PRO OMNI

Pulire casa senza fatica? Ora è possibile con la nuova famiglia DEEBOT T50 di ECOVACS Robotics, il robot più sottile e potente della sua gamma! I modelli T50 OMNI, T50 PRO OMNI e T50 MAX PRO combinano una tecnologia di pulizia all'avanguardia e un design elegante: con un’altezza di soli 81 mm, sono in grado di infilarsi con agilità sotto letti, divani e mobili bassi, mentre la potenza di aspirazione di 15.000 Pa li rende dei veri campioni contro polvere, sporco e peli di animali.

Grazie alla tecnologia TruEdge 2.0, il DEEBOT T50 si spinge fino agli angoli più nascosti, mentre il suo modulo laser integrato e il sistema di pulizia adattivo garantiscono un'igiene impeccabile. Il tutto abbinato alla stazione OMNI, che lava e asciuga i moci con acqua e aria calda a 75°C e 45°C.

Le dimensioni (e la potenza) non sono tutto

La tecnologia TruEdge 2.0 permette a DEEBOT T50 di pulire in profondità lungo i bordi, grazie a una spazzola laterale dinamica e a un mocio che si estende fino a un millimetro dai margini, garantendo risultati impeccabili. Il suo modulo laser integrato e il sistema di pulizia adattivo lo rendono estremamente preciso, mentre la navigazione avanzata basata su dToF-LiDAR e intelligenza artificiale gli consente di muoversi senza difficoltà anche negli spazi più ristretti e poco illuminati.

Per chi cerca un livello di automazione ancora più avanzato, la versione PRO OMNI integra la tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI, capace di riconoscere gli ostacoli in tempo reale e adattare la pulizia per una copertura ancora più efficace, senza lasciare nulla al caso.

Massima potenza e innovazione per una pulizia senza compromessi

Il DEEBOT T50 PRO OMNI non si limita a raccogliere lo sporco, ma lo fa con una precisione sorprendente. La sua tecnologia ZeroTangle 2.0, con una spazzola dal design a tripla V, evita fastidiosi grovigli di capelli e riduce al minimo la manutenzione, mentre il suo sistema di aspirazione rimuove senza fatica anche lo sporco più ostinato. Il tutto è stato certificato da TÜV Rheinland, che ha riconosciuto l’efficacia del dispositivo nella pulizia di angoli e bordi.

La stazione OMNI All-In-One: zero manutenzione, massima comodità

A rendere l’esperienza ancora più comoda c’è la stazione OMNI All-in-One, che trasforma la pulizia in un processo completamente automatizzato. Il DEEBOT non solo si svuota da solo, ma si lava anche il mocio con acqua calda a 75°C, si asciuga con un flusso d’aria calda a 45°C e, nella versione PRO OMNI, dosa automaticamente la soluzione detergente per un lavaggio sempre ottimale.

Grazie all’assistente vocale YIKO, il controllo diventa ancora più semplice: basta un comando per far partire la pulizia o personalizzarla in base alle esigenze del momento.

Disponibilità e prezzi

DEEBOT T50 OMNI e DEEBOT T50 PRO OMNI saranno disponibili nello store Amazon di ECOVACS a partire dal 20 marzo 2025, rispettivamente a 799€ e 899€. Anche la versione T50 MAX PRO sarà disponibile per l’acquisto ad un prezzo di 999€.

In occasione del lancio, dal 20 al 30 marzo sarà possibile acquistare tutti i modelli usufruendo di uno sconto del 10%.