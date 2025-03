AirUp il regalo perfetto per la festa del papà

Con la festa del papà alle porte, trovare il regalo perfetto che sia originale e utile può essere una vera sfida. Il modo migliore per dimostrare a qualcuno che ci tenete davvero è prendersi cura di lui e dare priorità al suo benessere. Con l’obiettivo di promuovere le corrette abitudini di idratazione in modo creativo, elegante e innovativo, air up, il primo sistema di bevande ricaricabili al mondo che aggiunge sapore all’acqua attraverso l’olfatto, offre diverse proposte regalo.

Un modo unico per restare idratatiair up trasforma il semplice gesto di bere acqua in un’esperienza di gusto unica, grazie all'innovativa tecnologia Scentaste che consiste in un sistema di aromatizzazione retronasale. Sfruttando l’olfatto per creare la percezione del sapore, air up® permette agli utenti di gustare una bevanda senza zucchero o altro, rendendolo il regalo perfetto per i papà che ci tengono al proprio benessere.

La scelta perfetta per tutti i tipi di papàChe il vostro papà sia un appassionato di sport, una persona attenta alla salute, o una persona sempre in movimento, air up® ha la soluzione di idratazione perfetta per lui. Ecco alcuni fantastici regali per l’occasione:

Gen 2 Steel - La versione premium in acciaio inossidabile, progettata per chi apprezza stile, durabilità e prestazioni. Grazie all'isolamento a doppia parete, mantiene l'acqua fresca fino a 14 ore, mentre l'elegante finitura opaca garantisce un'esperienza di consumo raffinata. Disponibile nei colori Blush Quartz, Dusky Obsidian, Calm Emerald, Nero, Argento e Rich Ruby, questa bottiglia fine e resistente è costruita per elevare l'idratazione quotidiana. È inoltre dotata del nuovo beccuccio ActiveOn, che attiva automaticamente l'aroma, rendendo ogni sorso piacevole e agevole. La Gen 2 Steel è disponibile in due formati: 480ml e 850ml, rispettivamente a 49,99€ e 59,99€.

Gen 2 Express - L'ultima generazione della borraccia air up®, ancora più pratica ed ergonomica. Grazie agli adattatori ridisegnati, è più facile che mai da pulire, riempire, aprire e chiudere. Disponibile nel formato da 600 ml, declinato in sei vivaci colori: Purple Strike, Pink Crush, Blue Pulse, Pink Splash, Vivid Splash e Blue Splash. La Gen 2 Express è perfetta per chi apprezza il design moderno, i colori vivaci e un modo semplice di godersi l'idratazione aromatizzata. Per 39,99€.

La bottiglia Gen 2 Flair è pensata per chi cerca un'esperienza di idratazione più pratica e personalizzata. Realizzata in Tritan Renew, con il 50% di materiali riciclati certificati, presenta un design trasparente con morbide tonalità pastello. È disponibile in cinque colori: Grigio antracite, Rosso papavero, Verde salvia, Lilla Lavender e Cobalto Blueberry. Disponibile in due formati, 600 ml (39,99 euro) e 1000 ml (49,99 euro), la versione più grande è perfetta per chi vuole rimanere idratato più a lungo senza frequenti ricariche.

Le bottiglie Flair Gen 2 sono perfette per raggiungere gli obiettivi di idratazione quotidiana. Grazie al nuovo sistema di adattatori, riempire la bottiglia con acqua liscia o gassata non è mai stato così facile. Il meccanismo di apertura ridisegnato rende facile l'apertura, la chiusura e la pulizia, in modo che gli utenti possano concentrarsi solo su una cosa: il gusto attraverso l’olfatto.

Aromi per soddisfare i gusti di ogni papàPer rendere ancora più speciale questo regalo per la festa del papà, completate il flacone con alcune dei pod di aromi più popolari della vasta scelta di air up®. I pod si attaccano al beccuccio della bottiglia e, bevendo, rilasciano una fragranza naturale che inganna il cervello facendola percepire come aromatizzata. Le opzioni consigliate includono: