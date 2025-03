Midnight Murder Club è ora disponibile

Midnight Murder Club è ora disponibile su PlayStation 5 e PC

Benvenuto nel club! Midnight Murder Club, il diabolico party game creato dalle menti di Velan Studios, è ora disponibile in early access su PlayStation 5 e PC al prezzo di €19,99, includendo anche il cross-play e il cross-progression per i giocatori di entrambe le piattaforme, e la possibilità di ospitare sessioni di gioco.

Per rendere l'esperienza ancora più divertente, Velan Studios ha anche reso disponibile gratuitamente la "Midnight Murder Club Guest Pass Edition". Fino a cinque possessori della Guest Pass Edition possono unirsi alle partite ospitate da un giocatore che ha acquistato il gioco.

Per celebrare il lancio in early access, Velan Studios ha pubblicato un nuovissimo trailer che porta i giocatori all'interno delle inquietanti sale del Midnight Murder Club per un’esperienza da brividi: https://youtu.be/IKc3OtSht98

In Midnight Murder Club, fino a sei amici possono darsi la caccia a vicenda nelle stanze buie e misteriose del Wormwood Manor. Armati solo di un revolver e di una torcia, dovranno cercare nel buio ogni accenno di luce e rumore nella notte, mentre inseguono la loro preda. La tensione si trasforma in divertimento quando amici e nemici scoprono quanto sia difficile navigare e sparare nell’oscurità più totale! Midnight Murder Club presenta cinque modalità emozionanti, ognuna con le sue sfide uniche, tra cui:

Free-for-All – Sei anime coraggiose entrano nella villa, e il giocatore con il maggior numero di uccisioni, allo scadere del tempo, prevale sugli altri.

Thief in the Night – Tre squadre temerarie di due giocatori ciascuna perlustrano la villa alla ricerca di teschi preziosi da depositare in una cassaforte. Quando l'ultima cassaforte si chiude, la squadra con il maggior valore accumulato vince.

Team Deathmatch – Uccidere o essere uccisi con il tuo team in uno scontro mortale.

Head Hunters – Due amici diventano nemici mentre cacciano gli altri quattro giocatori cercando di trovare e bruciare tre totem demoniaci nascosti in sale inquietanti.

Nuova modalità di gioco: Wildcards – I valorosi partecipanti utilizzeranno carte dalla propria collezione, cambiando le regole del gioco in modi folli e imprevedibili! Dall'impadronirsi dei giocattoli mostrati dai venditori, al dare a tutti una super velocità, fino a esplodere in quando si muore: usa queste carte per mostrare il tuo lato più selvaggio! Poi, quando la polvere si sarà posata e la partita sarà finita, riceverai nuove carte da aggiungere alla tua collezione, offrendoti ancora più modi per cambiare il gioco.

Midnight Murder Club è disponibile ora in Early Access su PlayStation 5 e PC al prezzo di €19,99.