Be Comics! Be Games! - ecco il programma completo

L’ATTESO FESTIVAL DI CULTURA POP PRENDE IL VIA SABATO: ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEL BE STAGE!

Tra talk sul Marvel Cinematic Universe, improvvisazioni e challenge di fumetto, anteprime cinematografiche, letture di tarocchi, quiz, cosplay contest e show K-Pop, l’edizione 2025 di Be Comics! Be Games! si prospetta uno spettacolo senza precedenti. Il programma del Be Stage!, già ricchissimo, saprà accontentare sia i nerd più sfegatati sia i neofiti, offrendo dei contenuti di assoluta qualità accanto a momenti di puro svago, tra random dance e sfide a Fortnite in compagnia dei propri creator preferiti. L’appuntamento è fissato per il weekend del 15 e 16 marzo, negli spazi della Fiera di Padova.

Padova, 13 marzo 2025 – Siamo agli sgoccioli: sabato prenderà il via la nuova edizione di Be Comics! Be Games!, l’evento organizzato da Fandango Club Creators che porta negli spazi di Padova Hall il meglio della cultura pop. Il programma che animerà il Be Stage!, palco centrale della manifestazione, per il weekend del 15 e 16 marzo è ormai completo, ed è ricchissimo di ospiti – tra grandi artisti e popolari creator –, panel, accese competizioni, anteprime cinematografiche e molto altro. Un programma che punta a valorizzare in profondità la cultura nerd, e che fornirà non solo occasioni di puro divertimento, ma anche interessanti momenti di scambio e approfondimento. Sabato 15 marzo, lo show comincerà alle 10.00, con un benvenuto in compagnia degli host del festival, Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria, Bliss, Luca Panzieri e Monnie Night. Alle 10.10, il primo evento proietterà subito il pubblico in uno dei temi di questa edizione: i videogame. Ci sarà infatti CKibe, l’autrice dei tarocchi dei videogiochi editi da Gigaciao, con il panel L’immenso mondo dei videogiochi si è trasformato in un mazzo di tarocchi: una lettura delle carte attraverso gli arcani maggiori da lei illustrati, ognuno dei quali rappresenta un genere videoludico ben definito e contiene numerosi easter egg.Dalle 11.10 ci si imbarcherà in un viaggio importante, tra gioie e dolori, con il talk Il Destino del Marvel Cinematic Universe: dove stiamo andando?. A condurre il pubblico sarà Andrea Bellusci, esperto di cinecomic, che parlerà degli ultimi sviluppi cinematografici dell’universo Marvel – da Captain America Brave New World alla nuova serie di Daredevil, per arrivare a Thunderbolts, Fantastici 4 e al ritorno di RDJ in Avengers Doomsday.Alle 12.10 il palco ospiterà l’amatissimo format Poppillz, in compagnia del creator, sceneggiatore e scrittore Lo Scribacchino e della creator Beatrice Lorenzi. I due esperti condurranno il pubblico attraverso i misteri di uno dei franchise più amati e longevi di sempre con Poppillz LIVE: quello che NON volevate sapere su Harry Potter.Dal cinema, il focus si sposta su quello che è sempre stato il grande protagonista di Be Comics! Be Games!: il fumetto. Alle 13.10 andrà in scena Ink Wars, una challenge di improvvisazione artistica sul palco. Due grandi fumettisti impegnati nel mercato americano – Federico Vicentini (Stormbreaker di casa Marvel, Miles Morales, Amazing Spider-Man, Wolverine e autore del poster ufficiale della manifestazione) e Vincenzo “Viska” Federici (Tartarughe Ninja, Power Rangers, Red Sonja) – si sfideranno a colpi di disegno!Sempre di fumetto si parlerà alle 14.10 con gli artisti dall’umorismo non-sense di casa Gigaciao, Sio e Daw. Comunque fa ridere è il titolo dell’intervista doppia in cui i due ospiti si racconteranno attraverso i loro personaggi più amati, più odiati… e anche quelli medi.Dopo aver macinato videogiochi per anni, arriva anche il momento di mettere alla prova tutte le conoscenze accumulate, e dimostrare ai propri amici nerd chi ne sa di più. Chi è convinto di sapere tutto, o quasi, sui videogame, potrà – anzi, dovrà – cimentarsi nella Prova Del Nerd – Speciale Be Comics! Be Games!. L’appuntamento è alle 15.10!A seguire, alle 15.25, i visitatori potranno divertirsi in compagnia del creator Marinoski. Con Letsgoski Play, il pubblico avrà l’opportunità di competere 1vs1 o di giocare in modalità duo a Fortnite a fianco del creator, e persino di ricevere un cappellino Letsgoski! Inoltre, anche i fan più timidi potranno incontrarlo in un meet & greet dedicato alle 14.00, nell’area Be Games!, presso lo stand di PG Esports.

Alle 16.20, la manifestazione darà il benvenuto ai cosplayer sul Be Stage! con il Cosplay Contest Soft, un format di sfilata non competitiva semplice e immediato, senza troppo impegno, perfettamente adatto anche ai cosplayer più giovani o meno esperti. Questo contest non prevede giuria: basta lasciare il proprio nome al banco iscrizioni la mattina per sfilare e mostrare al pubblico il proprio costume. La votazione avverrà tramite applauso del pubblico calcolato con un’apposita applicazione misura-decibel.Dalle 17.00, inizieranno gli appuntamenti dedicati al K-Pop, a partire da KALEIDOSPOP, uno spettacolo inedito ed esclusivo di Be Comics! Be Games!, in cui l’ammaliante voce di Shizen e l’energia della Zero o’Clock Crew si intrecceranno in un’esibizione dinamica ed emozionante che unisce J-Pop, K-Pop e Pop.Alle 17.40, invece, si esibiranno i finalisti della prima tappa del circuito K-Pop League Italia, un format completamente nuovo e unico nel suo genere, organizzato da Just for Fun in collaborazione con Be Comics! Be Games!, Torino Comics e Milan Games Week & Cartoomics, che vedrà sfidarsi le migliori crew K-Pop italiane a colpi di coreografie spettacolari. E dopo lo show, i fan di questo esplosivo genere musicale potranno partecipare al K-Pop quiz, oltre ad assistere alla premiazione dei vincitori.Ma la musica K-Pop non si ferma. Dalle 19.00, Random Dance: chiunque sia sotto al palco potrà lasciarsi andare sulle note delle più popolari hit del genere musicale più coinvolgente del nuovo millennio, per concludere in grande stile la giornata di sabato.Domenica 16 marzo si ripartirà sempre alle 10.00. Saranno di nuovo gli host dell’evento a dare il buongiorno al pubblico di Be Comics! Be Games!, per la seconda e ultima giornata del festival. Dalle 10.10, il pubblico potrà iniziare col piede giusto immergendosi in un talk con Andrea Bellusci, che questa volta si concentrerà sul futuro della DC Comics con il panel La rinascita della Distinta Concorrenza su schermo. In attesa del nuovo Superman di James Gunn, analizzerà il percorso di DC Studios, tra annunci esplosivi (come quello di Jason Momoa nei panni di Lobo) e strani rinvii (come quello di The Batman 2).Alle 11.10, gli appassionati di graphic novel potranno riunirsi per festeggiare una ricorrenza speciale: i 20 anni di BeccoGiallo, storica casa editrice padovana specializzata nel fumetto, i cui protagonisti racconteranno questi vivaci anni di attività che l’hanno portata ad affermarsi come una delle più significative del settore.Alle 12.10, ci sarà un’altra prova del fuoco che metterà finalmente in chiaro chi può davvero fregiarsi del titolo di “nerd” e chi no: il Nerd Champions Asmodee Quiz. I partecipanti potranno dimostrare on stage quanto sono davvero preparati su grandi temi della cultura pop come Star Wars, Il Signore degli Anelli, fumetti Marvel e molto altro! Basteranno uno smartphone, menti e mani veloci! Asmodee Italia metterà a disposizione delle sorprese per i più valorosi.Alle 12.50, invece, Speciale Prophecy: il nuovo film di Brandon Box ispirato al manga giapponese scritto e disegnato da Tetsuya Tsutsui, pubblicato in Giappone da Shueisha e in Italia da J-POP Manga. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane come evento esclusivo il 24, 25, 26 marzo, distribuito da Nexo Studios. Durante lo speciale, Andrea Sgaravatti, produttore e sceneggiatore del film, ci racconterà insieme all’attore Giulio Grego, interprete di uno dei personaggi principali, il dietro le quinte, svelando alcuni contenuti speciali.Alle 13.35, un altro evento unico nel suo genere: Red Scorpion: tra wrestling ed impegno nella vita. Un panel tenuto da Red Scorpion in persona, il wrestler italiano mascherato più conosciuto e titolato a livello internazionale, che racconterà come il mondo del wrestling, lo sport entertainment più popolare al mondo, può aiutare anche ad affrontare situazioni personali di grande importanza.Alle 14.10, si ritornerà nel mondo dei videogiochi con l’evento Non c’è posto per il fair play con CKibe, che si cimenterà in sfide con il pubblico su Super Mario Party Jamboree. Un mix di competizione e risate in compagnia dell’amata streamer, che giocherà sul palco, insieme ai visitatori, al Mario Party di casa Nintendo più grande di sempre, sfidandoli in spassosissimi minigiochi.Dalle 15.10, uno straordinario show animerà il Be Stage!: il Gran Cosplay Contest, uno spettacolo coinvolgente basato sulla competizione tra cosplayer. I concorrenti sfileranno sul palco, guidati da un presentatore, esibendosi in performance quali combattimenti, balletti, canzoni, monologhi e momenti presi da scene appartenenti al tema scelto. Ma non è tutto, questo contest sarà anche il fulcro di tantissime opportunità! Infatti, sarà tappa ufficiale del Campionato Italiano Cosplay e comprenderà anche una categoria speciale dedicata al mondo Winx Club.Per concludere in bellezza queste strepitose giornate di festival non c’è niente di meglio che una danza liberatoria. Dalle 18.00, il K-pop torna a scuotere il palco: gli appassionati del genere potranno scatenarsi nelle coreografie individuali e, dalle 19.00, nella Random Dance.

Gli eventi in programma sono davvero tantissimi, adatti tanto al pubblico più esperto ed esigente quanto a quello più casual. Il festival padovano mira infatti a valorizzare la cultura pop – e le eccellenze venete che hanno dato il loro contributo in questo ambito – in ogni sua sfaccettatura, dedicando il giusto spazio tanto ai momenti ludici quanto a quelli di approfondimento.

“Il programma di quest’anno, ancora più degli altri, è molto intenso, ed esprime al meglio la cultura pop, che qui viene rappresentata con la C maiuscola, anzi con la “Be” maiuscola…, in tutta la sua ricchezza. Il nostro obiettivo con questa manifestazione è quello di offrire un contenuto unico, esclusivo e premium, con personaggi iconici e attività uniche, e siamo molto soddisfatti del risultato” ha dichiarato Federica Aimetti, Head of Brand di Fandango Club Creators. “Inoltre, cerchiamo sempre di celebrare le realtà del territorio quanto più possibile – dalle case editrici come BeccoGiallo alle accademie come la Scuola Internazionale di Comics di Padova – esaltando i volti noti e i creator più amati che il nordest esprime – come Federico Vicentini, Sio e Beatrice Lorenzi. Insomma, Be Comics! Be Games! è ormai un evento di respiro internazionale, ma anche ben radicato nel territorio in cui è ospitato, e capace di raccogliere una community ampia e appassionata.”Non resta che accaparrarsi subito i biglietti su becomics.it - ancora per poche ore disponibili ad un prezzo speciale! - e segnarsi gli appuntamenti più interessanti, tra tutti gli incredibili eventi che animeranno questo intensissimo weekend all’insegna delle proprie passioni.