Connessioni LTE e 5G: la guida di AVM

Nonostante i progressi nella diffusione della banda ultralarga in Italia, esistono ancora molte Aree Bianche prive di infrastrutture a banda larga e ultralarga. Secondo Open Fiber , al 31 dicembre 2024, sono stati realizzati 84.563 km di infrastruttura, pari al 94% del totale previsto dal piano per le Aree Bianche. Fortunatamente la connessione internet non è più legata solo ai cavi in rame o fibra ottica. Con i router per le connessioni mobile l’alta velocità arriva ovunque, sfruttando le reti mobili di ultima generazione: una soluzione ideale per chi vive in zone non coperte dalla rete fissa (o per chi non vuole pagare per una rete fissa), per le seconde case e per i camper.

Perché scegliere un router LTE o 5G? Internet ovunque e gestione flessibile dei costi.

Dimentica le connessioni cablate: con un router LTE o 5G basta una SIM per navigare ad alta velocità ovunque ci sia copertura mobile. Perfetti per seconde case, uffici temporanei o zone senza fibra, offrono una connessione stabile e affidabile. Inoltre, grazie all’uso di una SIM, permettono una gestione più flessibile dei costi: l’utente può scegliere il piano dati più adatto alle proprie esigenze e, in caso di inutilizzo prolungato, sospendere la ricarica o disattivare l’offerta, evitando spese fisse.

Semplicità: installazione immediata, senza tecnici né cablaggi.

Configurare un router mobile è questione di secondi: inserisci la SIM, accendi il dispositivo e sei subito online. Niente tecnici, niente cavi, e puoi subito gestire rete, dispositivi e sicurezza in pochi clic.

Wi-Fi per tutta la casa: copertura stabile e potente per più dispositivi.

A differenza di un hotspot da smartphone, i router mobile offrono una rete Wi-Fi potente e affidabile per più dispositivi contemporaneamente. La tecnologia Mesh garantisce copertura uniforme in tutta la casa e, potendo posizionare il router a proprio piacimento, si può cercare il punto con la miglior ricezione anche in ambienti con segnale debole.

L’offerta AVM per la rete mobile

Il FRITZ!Box 6860 5G è un dispositivo di fascia alta che offre connettività wireless e connettività wireless.

Internet ad alta velocità tramite 5G e tutte le caratteristiche FRITZ! in un dispositivo compatto. Per una migliore ricezione mobile, il FRITZ!Box 6860 5G può essere installato vicino a una finestra ma anche all'esterno, purché protetto. La base DECT integrata offre una telefonia comfort con la possibilità di collegare fino a 6 telefoni cordless. Grazie al più recente standard di rete mobile, il FRITZ!Box 6860 5G garantisce velocità nella rete locale fino a 1,3 Gbit/s in downstream.

Il FRITZ!Box 6850 5G è un dispositivo di fascia alta che offre connettività wireless e connettività wireless.

Navigazione e streaming alla velocità della luce sulla connessione radio mobile, grazie a FRITZ!Box 6850 5G. Con il più recente standard radio mobile 5G ora si raggiungono velocità a gigabit senza cavi. La base DECT integrata offre la possibilità di telefonare con un massimo di sei telefoni cordless e supporta la telefonia tramite VoLTE/VoNR con il numero di telefono della scheda SIM.

Il FRITZ!Box 6850 LTE è un dispositivo che offre connettività wireless e Wi-Fi.

Il FRITZ!Box 6850 LTE permette download veloci con LTE e ti assicura il pieno comfort del FRITZ!Box: La base DECT integrata offre la possibilità di telefonare con un massimo di sei telefoni cordless e supporta la telefonia tramite VoLTE con il numero di telefono della scheda SIM. La rete Wi-Fi affidabile collega i tuoi dispositivi nella rete locale a una connessione Internet veloce via rete mobile.

Il FRITZ!Box 6890 è un dispositivo di ultima generazione.

Con la moderna rete mobile il FRITZ!Box 6890 LTE offre Internet ultraveloce. Non importa quale sia la ricezione della rete: da UMTS fino a LTE il 6890 recupera sempre la velocità ottimale. Il 6890 può essere utilizzato anche sulla porta DSL, nel qual caso LTE serve come fallback, nel caso si incontrino intoppi nella connessione DLS.

Il FRITZ!Box 6820 è un dispositivo di ultima generazione.

Il piccolo FRITZ!Box 6820 ti connette a Internet con la telefonia mobile. Nel farlo recupera sempre la velocità massima.

