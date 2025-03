Permafrost - trailer di cooperazione

I tuoi compagni di squadra non sono solo un supporto, possono diventare un'ancora di salvezza, quando la situazione si fa critica nella landa desolata ghiacciata

Lo studio di sviluppo polacco SpaceRocket Games e l'editore tedesco Toplitz Productions presentano con orgoglio il nuovo trailer del loro prossimo gioco di sopravvivenza Permafrost . Ambientato in una landa desolata ghiacciata in seguito a un evento catastrofico noto come "The Shattering" , Permafrost mette alla prova le tue capacità di sopravvivenza, quando cerchi di sopravvivere a temperature sotto lo zero. Ma non devi combattere contro le fazioni rivali o cercare di vivere per vedere la prossima luce del giorno da solo. Non solo avrai un cane fidato al tuo fianco per tenerti compagnia. Puoi prendere qualche amico ed esplorare, costruire e combattere con una squadra fino a quattro giocatori.

Permafrost trailer here: https://www.youtube.com/ watch?v=73ognbxGWEY

Coordina i tuoi sforzi e tieni presente che servono una comunicazione vitale e una determinazione condivisa, se vuoi avere successo nella strategia, nella sopravvivenza e nel superamento del freddo gelido come una squadra. Fai attenzione a non sopravvalutare le tue capacità e la forza dei numeri che una squadra ben equipaggiata suggerisce. In questo mondo arido di neve e ghiaccio non sai mai cosa si nasconde dietro l'angolo o ti aspetta quando tramonta il sole. Permafrost verrà lanciato per PC in Early Access su Steam questa estate e sarà giocabile sia in modalità giocatore singolo che in modalità multigiocatore cooperativo ufficiale per un massimo di quattro partecipanti.

Prova subito la demo di Permafrost! - Mentre il mondo del gaming attende con impazienza il prossimo Steam Next Fest di fine mese, c’è ancora la possibilità di giocare a una delle demo più amate su Steam. Durante l’edizione di ottobre del celebre evento, il survival adventure Permafrost, sviluppato da SpaceRocket Games e pubblicato da Toplitz Productions, ha ricevuto un punteggio “molto positivo” dagli utenti di Steam, superando i 300.

La demo di Permafrost è un successo allo Steam Next Fest - Lo sviluppatore SpaceRocket Games e il publisher Toplitz Productions sono entusiasti di condividere i risultati straordinari di Permafrost durante il recente Next Fest di Steam. Il gioco si è piazzato al terzo posto nella categoria "Giochi di tendenza e in arrivo" e ha raggiunto la settima posizione tra le "Demo più popolari" nei suoi primi giorni.

Le demo giocabili di Permafrost e Industry Giant 4.0 al Steam Next Fest - Gli sviluppatori SpaceRocket Games, Don Vs Dodo e il publisher Toplitz Productions sono lieti di annunciare che le demo per PC di Permafrost e Industry Giant 4.0 sono ora disponibili per l'accesso anticipato. Da lunedì fino al 21 ottobre, entrambi i giochi parteciperanno al Steam Next Fest.