Omio potenzia le prenotazioni ferroviarie di NAVITIME JAPAN, semplificando i viaggi in Europa

Omio e NAVITIME Transit annunciano una partnership per facilitare la prenotazione integrata di biglietti ferroviari in Italia, Spagna e Regno Unito

NAVITIME JAPAN ha stretto una partnership con Omio Corp. per consentire la prenotazione di biglietti ferroviari integrati per Italia, Spagna e Regno Unito tramite l'app e il sito web NAVITIME Transit, a partire dal 5 marzo 2025.

L'Europa è dotata di un'infrastruttura ferroviaria di prim'ordine. Tuttavia, per i visitatori internazionali, l'acquisto dei biglietti può risultare complesso a causa delle diverse compagnie, dei vari metodi di acquisto e delle molteplici lingue. Grazie all'integrazione della vasta piattaforma di biglietteria di Omio con i servizi di navigazione di NAVITIME Transit, gli utenti possono ora effettuare ricerche di percorsi ferroviari e procedere all'acquisto dei biglietti in modo semplice e diretto attraverso l'app. In aggiunta, la lingua impostata in NAVITIME Transit sarà automaticamente sincronizzata con Omio, riducendo le barriere linguistiche e migliorando notevolmente l'esperienza di viaggio.

Attraverso questa partnership, NAVITIME JAPAN e Omio mirano a semplificare il processo di pianificazione dei viaggi, migliorare l'accessibilità e garantire un viaggio più comodo e senza stress sia per i viaggiatori internazionali che per i pendolari locali.

Come acquistare biglietti ferroviari tramite NAVITIME Transit

Gli utenti di NAVITIME Transit possono acquistare un biglietto semplicemente toccando il bottone all'interno dei risultati di ricerca del percorso. Verranno reindirizzati su Omio, dove potranno prenotare e acquistare immediatamente i biglietti ferroviari corrispondenti. Questa funzione è disponibile sia sull'app, sia sul sito web di NAVITIME Transit.

Progetti futuri

Guardando al futuro, NAVITIME JAPAN e Omio prevedono di ampliare i servizi di biglietteria supportati oltre Regno Unito, Spagna e Italia, includendo ulteriori reti ferroviarie in Europa e Nord America. Inoltre, NAVITIME Transit intende introdurre nuove funzionalità, come la possibilità di effettuare ricerche di percorso che diano priorità ai biglietti ferroviari già acquistati, per rendere l’esperienza di viaggio ancora più comoda ed efficiente.

