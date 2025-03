EA SPORTS FC - ricerca globale dei SuperFan del calcio

EA SPORTS FC LANCIA UNA RICERCA A LIVELLO GLOBALE PER I SUPERFAN DEL CALCIO

Scoprite i primi quattro SuperFan che saranno presenti in FC 25

Per la prima volta nella storia del franchise, EA SPORTS FC celebra gli incredibili "SuperFans" del calcio di tutto il mondo introducendoli in FC25.

Il fandom è una presenza fondamentale che alimenta il Gioco Più Bello del Mondo, ed EA SPORTS FC celebra questa dedizione con il lancio della campagna SuperFans: una ricerca a livello globale dei fan più appassionati da immortalare nel gioco, inseriti sugli spalti virtuali dello stadio del loro club.

Il primo gruppo di SuperFans guiderà l’impegno di EA SPORTS FC per connettere i giocatori più vicini ai loro club nel gioco. EA SPORTS FC ha collaborato con i quattro club elencati di seguito, rinomati per le loro incredibili fanbase, per selezionare personalmente i fan con storie uniche che hanno la mentalità "Per il Club" e definiscono cosa significa essere un SuperFan.

Tutti e quattro saranno inseriti all’interno di FC 25 entro la fine del mese e appariranno nello stadio del loro club come sostenitori nella sezione dedicata ai fan della squadra locale.

Dortmund

Liverpool

Boca Juniors

Angel City FC

A presto con ulteriori novità di EA SPORTS FC 25!

EA SPORTS FC 25 SHOWCASE - Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Serie A Enilive nell'ultimo aggiornamento di EA SPORTS FC 25 SHOWCASE: il campionato maschile italiano più importante si unisce a una selezione dei più grandi club del mondo in Kick-Off fino al 12 marzo. Per maggiori informazioni visitate il sito: https://www.

EA SPORTS FC FUTURES e BUNDESLIGA insieme per il calcio di base - EA SPORTS FC FUTURES fa squadra con BUNDESLIGA COMMON GROUND per creare opportunità all'interno delle comunità locali e promuovere il calcio di base in tutto il mondoI bambini di Rio de Janeiro sono stati invitati allo speciale evento di inaugurazione del campo da calcio rinnovato per la comunità, finanziato e organizzato da EA SPORTS FC e Bundesliga.

EA SPORTS FC celebra il ritorno di Maradona - Dopo l’anticipazione pubblicata da EA SPORTS FC sul ritorno di uno dei migliori calciatori, a partire da domani i giocatori potranno vedere il ritorno di Diego Maradona in EA SPORTS FC 25 e Football Ultimate Team come ICONA e Grassroot Great.Un calciatore che ha conquistato il cuore della gente e che è stato in grado di portare il suo talento naturale sui palcoscenici più grandi del mondo.