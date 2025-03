Warner Bros.Home Entertainment - uscite HOME VIDEO marzo 2025

GeForce NOW accoglie Warner Bros. Games - Scopri la celebre trilogia del Cavaliere Oscuro, tra i sette nuovi titoli di questa settimana, insieme al debutto di Sid Meier's Civilization VII, mentre proseguono i festeggiamenti per il quinto anniversario di GeForce NOW!In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia l'espansione della libreria più famosa del cloud gaming, con l'ingresso di Warner Bros.

air up e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products uniscono le forze - L'edizione limitata del Batman Sipper offre un'incredibile fusione di innovazione, salute e fandomair up, l'azienda di Monaco di Baviera che ha ideato il primo sistema di idratazione al mondo basato sull’olfatto, è entusiasta di annunciare una nuova partnership con Warner Bros.

Warner Bros. sviluppa in segreto un film su Il Trono di Spade: Westeros pronto a conquistare il cinema - Il vasto universo de "Il Trono di Spade" potrebbe presto approdare sul grande schermo. Secondo fonti raccolte da "The Hollywood Reporter", la Warner Bros. sta sviluppando in segreto almeno un film ambientato nel mondo fantasy creato da George R.R. Martin.