Incidente mortale in cantiere ad Arezzo: muore operaio 55enne

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi, 5 marzo 2025, in un cantiere edile ad Arezzo, dove un operaio di 55 anni ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe deceduto a seguito di una caduta dall'alto. Le autorità competenti stanno effettuando i rilievi necessari per determinare l'esatta dinamica dell'infortunio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sull'accaduto. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati dalle autorità competenti.

