TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4 TORNA L'11 LUGLIO

TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4 sta per tornare in grande stile. I preordini sono aperti e includono l’accesso alla Foundry Demo a giugno. Inoltre, chi sceglie le edizioni Digital Deluxe e Collector’s potrà iniziare a giocare in accesso anticipato dall’8 luglio.

Tony Hawk’s™ Pro Skater 3 + 4 arriva l’11 luglio, questo remake ripropone i contenuti classici amati dai fan negli anni 2000, arricchiti da skater inediti, trick ancora più spettacolari, una colonna sonora potenziata e, per la prima volta in 10 anni, parchi completamente rinnovati. Oltre ai contenuti classici che hanno reso i giochi originali un successo, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 offre il multiplayer online cross-platform per un massimo di otto skater.

Sviluppato da Iron Galaxy Studios in collaborazione con Tony Hawk e Activision, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 prosegue senza soluzione di continuità il percorso iniziato con l’acclamato Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2. Il nuovo titolo sarà disponibile per PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (tramite Steam, Battle.net e Microsoft Store) e Nintendo Switch. Al lancio, sarà accessibile anche per gli abbonati a piani Game Pass selezionati (Game Pass Ultimate e PC Game Pass).

I fan che ordinano in anticipo qualsiasi edizione del gioco a partire da oggi riceveranno l'accesso alla Foundry Demo a giugno e allo Shader Wireframe Tony al lancio. Inoltre, i pre-ordini delle edizioni Digital Deluxe e Collector’s garantiranno ai giocatori l'accesso anticipato al gioco completo tre giorni prima, a partire dall'8 luglio. La Digital Deluxe Edition offre contenuti esclusivi che includono i personaggi Doom Slayer e Revenant, skate deck in-game, oggetti Crea-uno-Skater e altro ancora. La Collector’s Edition include tutto ciò che è presente nella Digital Deluxe Edition, oltre a una tavola da skateboard Birdhouse® a grandezza naturale in edizione limitata con l'autografo stampato di Tony Hawk.

I gamer possono scegliere tra un leggendario roster di skater professionisti che include Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg e Bob Burnquist, oppure opta per i nuovi skater, tra cui Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright e Yuto Horigome. E, nella vera tradizione di Tony Hawk’s Pro Skater, ci saranno segreti da sbloccare.

L'iconica colonna sonora ritorna con le canzoni preferite dai fan dei giochi originali, tra cui "Ace of Spades" dei Motorhead, "Amoeba" degli Adolescents, "Mass Appeal" dei Gang Starr, "96 Quite Bitter Beings" dei CKY, "Not the Same" dei Bodyjar e "Outta Here" di KRS-One, insieme a nuove tracce che catturano lo spirito della moderna cultura skate.