Split Fiction su PC - nativo di Steam

verificato per Steam Deck e altro ancora

Oggi Hazelight Studios ha annunciato su X che Split Fiction, la sua prossima avventura cooperativa che attraversa mondi fantascientifici e fantasy, sarà Steam Native e Steam Deck verified. A partire dal 6 marzo, gli utenti di Steam e Steam Deck saranno in grado di portare l'avventura in giro e di lanciarsi nelle fughe di Mio e Zoe con chiunque sia presente nella loro lista di amici!

Questo è rafforzato dal Friend's Pass, che consente a un secondo giocatore di partecipare e giocare gratuitamente al gioco completo con un partner che possiede Split Fiction, indipendentemente dal luogo o dalla piattaforma.

Hazelight Studios ed EA hanno anche confermato le specifiche di Split Fiction per PC e le caratteristiche aggiuntive nel loro ultimo blog post:

Risoluzione 4k dinamica e 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X e PS5, 1080p/60fps su Xbox Series S

Supporto per monitor ultrawide su PC

Requisiti/raccomandazioni per PC

Precaricamento ora disponibile su tutte le piattaforme

Funzionalità per l'accessibilità come input semplificati/personalizzati, checkpoint annullabili e modificatori dei danni

Split Fiction verrà lanciato il 6 marzo su PC via Steam/EA, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

