League of Legends - nuovo video di Aggiornamento

Oggi il team di League of Legends ha rilasciato un nuovo video di Aggiornamento degli Sviluppatori, in cui Andrei "Meddler" van Roon e Paul "Pabro" Bellezza hanno parlato dei prossimi cambiamenti in arrivo su League basati sul recente feedback dei giocatori. Ecco cosa hanno trattato:

Di recente, il team ha apportato una serie di modifiche che non hanno soddisfatto tutti. Ascoltando il feedback dei giocatori, è chiaro che ci sono aree in cui sono necessari aggiustamenti.

I Forzieri Hextech stanno tornando.

A partire dall'Atto 2, che coincide con la patch della prossima settimana, i giocatori potranno ottenere fino a dieci Forzieri e Chiavi per Atto.

Otto saranno distribuiti lungo il Pass gratuito invece della skin Stagionale e della skin da 1350 RP o inferiore, in risposta al feedback dei giocatori.

Gli altri due potranno essere ottenuti tramite il sistema di Onore.

Per trasparenza, i Forzieri Hextech saranno esattamente gli stessi ricevuti in precedenza attraverso la Maestria Campione.

Il costo in Essenza Blu di tutti i campioni sarà ridotto del 50% a partire dalla prossima patch.

Questa modifica dovrebbe aiutare in particolare i nuovi giocatori a espandere il proprio roster di campioni, rendendo il gioco più accessibile e contribuendo, a sua volta, a consentire a League di continuare a crescere nel lungo termine.

La skin di Mordekaiser Glorioso è stata posticipata affinché il team possa garantire che trasmetta meglio la sua fantasia.

Il team sta anche dedicando più tempo a migliorare tutte le future skin Gloriose, quindi è probabile che i giocatori non ne vedranno una in ogni Atto quest'anno, come inizialmente previsto.

Una delle skin non Prestigio sul Pass Stagionale a pagamento sarà sostituita con 25 Essenze Mitiche.

Questa modifica arriva in risposta alle preoccupazioni dei giocatori sulla mancanza di Essenza Mitica nel Pass a pagamento e sulla quantità di skin create per ogni tema Stagionale.

Per l'Atto 2, le skin previste nel Pass a pagamento saranno Darius, Sion e Talon.

Il torneo Clash tornerà a una programmazione mensile, con ARURF come evento Clash di marzo e la classica Landa degli Evocatori come evento di aprile.

Questo cambiamento è stato deciso in seguito al feedback dei giocatori dopo l'annuncio nell'ultimo Aggiornamento degli Sviluppatori che Clash sarebbe stato meno frequente.

Il Tuo Negozio tornerà con la Patch 25.6 e l’Emporio delle Essenze Blu tornerà con la Patch 25.7.

Più dettagli su questi cambiamenti sono disponibili QUI (https://www.youtube.com/watch?v=sAVa467pHl8)

Il team ha concluso l'Aggiornamento degli Sviluppatori con questo messaggio per i giocatori:

"Ora, mentre concludiamo, vogliamo riconoscere che sappiamo che portare League al giusto equilibrio non riguarda solo un singolo set di modifiche. Si tratta di perfezionare e migliorare continuamente il gioco. Pensiamo che gli aggiornamenti di oggi siano un passo importante e continueremo a monitorare come vengono percepiti questi cambiamenti, a parlare con tutti voi su come stanno funzionando e ad apportare le necessarie modifiche. Abbiamo sempre costruito League insieme a voi, la community. Grazie per restare con noi e per ascoltarci, e non vediamo l'ora di continuare a lavorare con voi per assicurarci che League sia il miglior gioco possibile. Grazie mille, e ci vediamo nella Landa.”

