2XKO: Nuovo Playtest Globale e Jinx in Alpha Lab 2

La gaming house conferma il lancio del titolo nel 2025

Accogliendo i suggerimenti dei primi giocatori dell’alpha test, sono state apportate modifiche alle meccaniche di Fuse, a cui si aggiungerà SideKick

Ci si può registrare per la seconda fase di beta testing a questo link

Riot Games ha pubblicato un aggiornamento sul suo atteso picchiaduro, 2xKO, con l’annuncio del secondo test globale Alpha Lab 2 che si terrà nel mese di aprile e includerà i feedback ricevuti dai giocatori durante il precedente test Alpha Lab. L’uscita del titolo nel 2025 è stata inoltre confermata dal direttore Shaun Rivera. 2xKO è stato presentato in occasione di diversi eventi durante tutto il 2024, come Evo, Evo Japan e Combo Breaker, fino all’Alpha Lab: il primo playtest online che si è svolto lo scorso agosto. Dopo un anno di test e miglioramenti, il nuovo playtest online aperto sarà disponibile ad aprile su scala globale.VideoA rivelare le novità in arrivo per il 2025 il game director di 2XKO Shaun Rivera, che ha anche delineato gli sviluppi del gioco e il prossimo playtest Alpha Lab 2, previsto per aprile.“Sentire le vostre opinioni durante questi eventi ci ha dato esattamente il tipo di feedback che cercavamo - dichiara il game director Shaun Rivera - Dopo Alpha Lab, il team si è messo al lavoro per implementare le vostre osservazioni e migliorare il gioco prima di rimetterlo nelle vostre mani. 2X ha fatto progressi incredibili nell’ultimo anno, e tutto questo è grazie a voi. Ascoltare i giocatori e aggiornare il gioco nel tempo sarà un processo continuo”. Dopo il primo Alpha Lab, tenutosi nell'agosto 2024, il team di sviluppo ha raccolto e implementato numerosi feedback dai giocatori, apportando miglioramenti su aspetti cruciali del gameplay come la libertà d’azione in-game e le meccaniche di combattimento. Alpha Lab 2 permetterà di testare le modifiche su scala globale, introducendo diverse novità.Alpha Lab 2: cosa cambiaUna delle principali modifiche riguarda il sistema di auto-combo. Durante Alpha Lab 1, il Fuse Pulse consentiva ai giocatori di eseguire auto-combo semplicemente premendo ripetutamente un tasto di attacco leggero, medio o pesante. Sebbene apprezzata dai giocatori, questa meccanica ha sollevato due richieste principali:

La possibilità di attivare l’auto-combo senza sacrificare un altro Fuse.

L’opzione per attivare o disattivare l’auto-combo individualmente, utile soprattutto per chi gioca in coppia con un amico di livello diverso.

In risposta, Alpha Lab 2 rimuoverà Pulse, introducendo un’impostazione di auto-combo attivabile o disattivabile direttamente durante la selezione del campione. In sostituzione di Pulse, che era pensato per i nuovi giocatori, sarà disponibile un nuovo Fuse, Sidekick, progettato per facilitare l’apprendimento del gioco: con Sidekick, il campione di supporto non entrerà in combattimento ma rimarrà sempre al fianco del personaggio principale, che guadagnerà salute extra.Ma le novità non finiscono qui: Alpha Lab 2 includerà anche la modalità classificata e l’introduzione di Jinx, che sarà finalmente giocabile e il cui gameplay dettagliato verrà mostrato nelle settimane precedenti il playtest.I giocatori che hanno già partecipato a Alpha Lab 1 riceveranno automaticamente un invito senza bisogno di registrarsi di nuovo.