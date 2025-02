BUFFALO KIDS e LA STANZA ACCANTO a febbraio in versione DVD e Blu-Ray

BUFFALO KIDS

IL FILM DI ANIMAZIONE DIRETTO DA JUAN JESÚS GARCÍA GALOCHA E PEDRO SOLÍS GARCÍA

“Buffalo Kids”, il divertente e commovente film di animazione diretto da Juan Jesús García Galocha e Pedro Solís García, è arrivato in DVD e Blu-Ray® per Warner Bros. Home Entertainment. Ad arricchire la versione Blu-Ray® un esclusivo contenuto speciale, il Making Of del film, per scoprire il dietro le quinte del grande lavoro di animazione svolto.

Dai produttori e sceneggiatori di “Taddeo L’Esploratore” e “Mummie”, una brillante riflessione sull’amicizia, sull’inclusione, il rispetto delle diversità e sull’abbattimento degli stereotipi. Presentato in Concorso nella sezione Elements +6 del GIFFONI FILM FESTIVAL | 54, “Buffalo Kids” ha vinto il premio EASY JET SPECIAL AWARD.

Sinossi: Mary e Tom sono fratelli irlandesi orfani che arrivano a New York City via transatlantico nel 1886 e si ritrovano rapidamente in un selvaggio viaggio attraverso il paese a bordo di un treno transcontinentale chiamato “Orphan Train”, dove incontrano Nick, un nuovo straordinario amico che cambierà per sempre le loro vite. Guidati dalla curiosità, dall’amicizia e dal lavoro di squadra, il loro pericoloso viaggio pieno di scoperte li introdurrà a subdoli villain, alleati sorprendenti, eroi inaspettati e avventure inimmaginabili in una ricerca esilarante e commovente della loro casa.

Scritto da Jordi Gasull e Javier Barreira, su un soggetto di Pedro Solís García, “Buffalo Kids” si avvale della colonna sonora di Fernando Velázquez mentre l’animazione e lo sviluppo visivo sono stati curati da Core Animations Studios. Una produzione Little Big Boy Aie - 4 Cats Pictures - Atresmedia Cine - Anangu Grup - Mogambo Entertainment con la partecipazione di Atresmedia “Buffalo Kids”. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a ottobre 2024.

SPECIFICHE TECNICHE

Blu-ray e DVD - Data di uscita: 29 gennaio 2025

Lingue BD Italiano, Inglese, Spagnolo

Sottotitoli BD: Italiano, Spagnolo, Italiano SDH, Spagnolo SDH

Lingue DVD: Italiano, Inglese, Spagnolo

Sottotitoli DVD: Italiano, Spagnolo, Italiano SDH, Spagnolo SDH

Durata: 81 minuti

DVD: DLBY/DGTL

BD: dts hd mASTER AUDIO

CONTENUTI SPECIALI Versione BLUE RAY

Making Of del film

LA STANZA ACCANTO

IL FILM DI PEDRO ALMODÓVAR

VINCITORE DEL LEONE D’ORO A VENEZIA 2024

Vincitore del Leone d’Oro alla 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “La stanza accanto” di Pedro Almodóvar è disponibile dal 27 febbraio in versione DVD per Warner Bros. Home Entertainment. Incentrato su temi universali come l'amicizia, la morte, l'arte e la vecchiaia, “La stanza accanto” è il primo film in lingua inglese di Almodóvar e vede protagoniste le attrici Premio Oscar® Tilda Swinton e Julianne Moore.

Sinossi: Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton) erano amiche intime da giovani, quando lavoravano insieme alla stessa rivista. Ingrid è diventata una scrittrice di romanzi autobiografici, mentre Martha è diventata reporter di guerra, e sono state separate dalle circostanze della vita. Dopo anni di lontananza, le due si incontrano di nuovo in un’estrema e stranamente amabile situazione.

Adattamento cinematografico del romanzo “Attraverso la vita” di Sigrid Nunez, il film è scritto e diretto da Pedro Almodóvar, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar® (“Tutto su mia madre” e “Parla con lei”) e due Leoni d'oro al Festival di Venezia (di cui uno alla carriera nel 2019 e uno al Miglior Film per “La stanza accanto” nel 2024). Le due protagoniste, Tilda Swinton e Julianne Moore, entrambe vincitrici di un Premio Oscar®, recitano al fianco di John Turturro, vincitore del premio al Miglior attore al Festival di Cannes e al Miglior attore straniero ai David di Donatello per “Barton Fink - E' successo a Hollywood”, e di Alessandro Nivola (“The Brutalist”, “Kraven – il cacciatore”).

Produttore Agustín Almodóvar. Produttore esecutivo Esther García. Direttore della fotografia Edu Grau. Scenografia di Inbal Weinberg. Costumi di Bina Daigeler. La colonna sonora del film è opera di Alberto Iglesias. Il film è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures dal 5 dicembre 2024.

SPECIFICHE TECNICHE DVD

DVD - Data di uscita: 27 febbraio 2025

Lingue DVD: Italiano, Spagnolo, Inglese

Sottotitoli DVD: Spagnolo, Italiano SDH, Inglese SDH

Durata: 102 minuti

DVD: DLBY/DGTL