Orologio sonoro Nintendo: Alarmo disponibile nei negozi

Svegliati con stile grazie all'innovativo Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo, in arrivo nei negozi a partire dal 6 marzo 2025.

Nintendo è lieta di annunciare che a partire dal 6 marzo 2025 il nuovo e acclamatissimo Orologio sonoro Nintendo: Alarmo sarà in arrivo nei negozi. Fino ad ora Alarmo era acquistabile in esclusiva per i membri di Nintendo Switch Online tramite il My Nintendo Store, dove è andato a ruba in pochissimo tempo, a testimonianza del suo grande successo. Questo innovativo orologio non solo ti aiuterà a svegliarti, ma aggiungerà anche un tocco di divertimento e interattività alla tua routine mattutina.

L'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo è dotato di una serie di funzionalità uniche che lo distinguono dagli altri orologi. Grazie al suo design ispirato alle iconiche console Nintendo, Alarmo è un vero e proprio pezzo da collezione per i fan di tutte le età. Ma non è solo bello da vedere: Alarmo offre anche una serie di funzionalità pratiche e divertenti.

Con i sensori di cui è dotato, Orologio sonoro Nintendo: Alarmo rileva i tuoi movimenti, consentendoti così di attivare la funzione snooze senza toccarlo o di spegnere la sveglia semplicemente alzandoti dal letto.*2 Personalizza la tua routine e rendi il risveglio un’esperienza divertente scegliendo fra 35 scene ispirate a cinque titoli Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure. Poi, imposta un orario e lascia che Alarmo si occupi del resto.

E non è tutto: puoi anche consultare le statistiche per scoprire quanto ti muovi nel sonno, impostare un segnale orario ispirato a uno dei giochi disponibili, collegare il tuo account Nintendo per scaricare scene aggiuntive tratte da Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons man mano che verranno rese disponibili tramite aggiornamenti gratuiti, e molto altro.

