Genshin Impact: arrivano gli art book di Star Comics

ARRIVANO GLI ART BOOK DI GENSHIN IMPACT, IL COMPENDIO PERFETTO PER TUTTI I FAN DELLA SAGA

Due volumi di pregio sono pronti ad arricchire le librerie di tutti i fan di Genshin Impact grazie a Star Comics, con illustrazioni, character design, artwork e molto altro.

Genshin Impact è uno dei videogiochi di maggior successo degli ultimi anni. Sin dal suo lancio il 28 settembre 2020, il titolo ha riscosso il favore del pubblico, che si è appassionato al fantastico universo creato da Hoyoverse. Si tratta di un gioco action RPG, open world e free to play, ambientato nel fantastico mondo di Teyvat. Con un parco personaggi incredibilmente ricco, ognuno con le proprie capacità peculiari, in Genshin Impact i giocatori vestono i panni di un viaggiatore proveniente da un altro mondo, che si imbarca in un’avventura alla ricerca di un familiare perduto da tempo, alla scoperta della verità su Teyvat e su sé stesso. Per permettere ai tantissimi fan italiani di scoprire tutti i segreti dietro questo magico viaggio, Star Comics ha deciso di portare in Italia i due art book ufficiali di Genshin Impact, che celebra il mondo di Hoyoverse fino alla versione 1.6.

In arrivo il 25 febbraio, i due art book sono pensati proprio per tutti gli appassionati del gioco, che potranno trovare tantissime illustrazioni di ogni tipo, dai character design e gli artwork promozionali ai materiali realizzati per trailer e commemorazioni particolari. In questo modo, Star Comics vuole celebrare il mondo di Teyvat, rivelando i segreti dietro la sua creazione e svelando il processo creativo dei tanti elementi e personaggi che lo compongono. Si tratta di un’edizione da collezione, sviluppata in un grande formato e interamente a colori. Ma non solo: per rendere il tutto ancora più speciale, il volume 1 conterrà una card in PVC e uno shikishi esclusivo, mentre allegato al volume 2 i lettori potranno trovare un booklet commemorativo speciale, con concept art sulle animazioni dei personaggi.

Genshin Impact è ormai un fenomeno mondiale, che vanta numerosi e importanti premi, come miglior Gioco del 2020 (Google Play Awards), Miglior Gioco dell'Anno secondo gli Utenti (Google Play Awards), Miglior Gioco Mobile del 2021 (Game Awards). Anche per questo, è in arrivo una serie anime dedicata al videogioco di Hoyoverse curata da Ufotable, lo studio d’animazione di un altro fenomeno di culto, Demon Slaye r - il cui manga è interamente disponibile nel catalogo di Star Comics.

I due art book di Genshin Impact saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online a partire da martedì 25 febbraio, a un costo di 25,90€ cadauno, in formato brossurato con sovraccoperta.

