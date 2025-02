EA SPORTS FC celebra il ritorno di Maradona

Dopo l’anticipazione pubblicata da EA SPORTS FC sul ritorno di uno dei migliori calciatori, a partire da domani i giocatori potranno vedere il ritorno di Diego Maradona in EA SPORTS FC 25 e Football Ultimate Team come ICONA e Grassroot Great.

Un calciatore che ha conquistato il cuore della gente e che è stato in grado di portare il suo talento naturale sui palcoscenici più grandi del mondo. Per i giocatori di EA SPORTS FC Mobile, Maradona sarà disponibile in-game a partire dal 20 febbraio.

Dalla leggendaria Bombonera allo stadio di Napoli, ora chiamato Stadio Diego Armando Maradona, e oltre, Maradona ha fatto parlare di sé per tutta la community del Gioco Più Bello del Mondo con goal straordinari, innumerevoli trofei e un talento naturale ineguagliabile. I Grassroots Greats sono celebrati per la loro ascesa a partire dai club locali fino ai palcoscenici più grandi del mondo, e nessuno nella storia del calcio lo ha fatto meglio di Diego Maradona.

Per aggiungere questa grande star del calcio alla vostra squadra dei sogni, accedete a Football Ultimate Team™ tra il 14 febbraio e il 14 marzo.

Sarà inoltre disponibile per tutti i giocatori che accedono a Football Ultimate Team™ entro il 14 marzo l'Evoluzione del Sogno di Diego, ispirata all'ascesa di Maradona dall’Argentinos Juniors all'età di 14 anni fino a diventare una superstar a livello mondiale e un campione plurimo con il Napoli. L'Evoluzione del Sogno di Diego permette ai giocatori di far progredire Maradona attraverso tre percorsi di Evoluzione separati.

Partendo da una valutazione di 77 OVR, che segna il rivoluzionario debutto internazionale di un Diego sedicenne contro l'Ungheria nel 1977, fate migliorare Maradona fino a una valutazione di 89 OVR mentre seguite la sua carriera fino alla finale di Coppa UEFA del 1989, quando l'argentino ha capitanato il Napoli fino alla gloria contro lo Stoccarda in due partite difficili.

Per EA SPORTS FC Mobile, Maradona sarà disponibile in-game tra il 20 febbraio e il 27 marzo. Per ottenere l'oggetto di Maradona, i giocatori potranno entrare nella Modalità Sfida e giocare a cinque partite PvE che sono ispirate a momenti e partite importanti della sua carriera.

EA SPORTS FC E BLANCO RINNOVANO LA LORO COLLABORAZIONE - DISPONIBILE DA ORA IN-GAME LA COLLEZIONE “BLANCHITO BEBE”EA SPORTS FC è lieta di annunciare il lancio della collezione "Blanchito Bebe", realizzata in esclusiva insieme a Blanco, uno dei più acclamati artisti musicali in Italia e appassionato tifoso dell’AS Roma: una iniziativa che permette di portare il suo stile unico direttamente in-game.

EA SPORTS FC 25 Future Stars continua con l'annuncio del Team 2 - EA SPORTS FC 25 Future Stars continua la sua seconda settimana con l'annuncio dei roster del Team 2 di Future Stars e del Team 2 delle Icone Future Stars di FC 25! Queste Future Stars rappresentano le stelle del domani nel mondo del calcio, insieme a rinomate ICONE del calcio che hanno raggiunto traguardi importanti già all'inizio della loro carriera.

EA SPORTS FC 25 - Team 1 delle Future Stars e Icone Future Stars - Le prime Future Stars di EA SPORTS FC 25 sono state svelate e sono ora disponibili in-game! La classe delle Future Stars di quest'anno, che celebra per due settimane i giovani calciatori u23 che hanno avuto stagioni di successo, rappresenta i calciatori che hanno già raggiunto traguardi importanti, i primi grandi traguardi per la loro carriera, e che hanno mostrato il loro potenziale in campo e sono a un passo dalla fama a livello mondiale.