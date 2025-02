Festeggia San Valentino in GTA Online

Torna Finché morte non vi separi, ottieni capi d'abbigliamento e accessori Spezzacuori e molto altro

Questa settimana, entra nell'atmosfera giusta riscattando abbigliamento romantico stagionale, sorseggiando un calice di bollicine Blêuter’d al bar e facendo squadra per ottenere ricompense triple nell'uscita a quattro definitiva: il ritorno di Finché morte non vi separi. Inoltre, ottieni tanti altri bonus in GTA Online fino al 19 febbraio.

La prossima settimana non perderti il debutto della Vapid Uranus LozSpeed (sportiva classica), festeggia il carnevale e goditi una serie di bonus e attività.

Abbigliamento Spezzacuori

Gioca a GTA Online in qualsiasi momento tra il 13 e il 19 febbraio per ricevere la Vestaglia Spezzacuori direttamente nel guardaroba, oltre al Bustino Spezzacuori per le signore e ai Boxer Spezzacuori per i signori.

Ricompense triple in Finché morte non vi separi

Affronta con la tua dolce metà una coppia di rivali in Finché morte non vi separi, disponibile ora nella serie in evidenza. Dato che siete un tutt'uno, ti conviene restare vicino alla tua anima gemella e proteggerla dalla coppia avversaria. L'ultima coppia rimasta, sarà la vincitrice.

Oltre a ricompense triple in questa modalità Competizione a tema San Valentino, giocando a Finché morte non vi separi durante questa settimana otterrai anche il Ciondolo cuore spezzato entro 72 ore dal completamento.

Ulteriore abbigliamento di San Valentino

Ci sono più modi per abbinare i tuoi abiti durante la stagione romantica:

Dai una mano proponendoti come associato o guardia per ottenere il Blazer San Valentino, nuovamente disponibile.

Vinci in 2 modalità Competizione qualsiasi entro il 19 febbraio per completare la sfida settimanale e ricevere gli Occhiali a cuore rosa oltre ai soliti 100.000 GTA$ aggiuntivi.

Bonus del casinò

Aiuta Agatha Baker e gli altri contrastando un'acquisizione ostile del Casinò e Resort Diamond da parte della famiglia di petrolieri dei Duggan nelle missioni della storia di Casinò o contatta Agatha per farti assegnare degli incarichi del casinò. In entrambi otterrai ricompense doppie fino al 19 febbraio.

GTA$ doppi negli incarichi da tassista

Con tutte le cene che si organizzeranno questa settimana a Los Santos, trasformarti in uno chauffeur sarà di grande aiuto. Accetta gli incarichi da tassista e porta i clienti a destinazione sani e salvi per ottenere GTA$ doppi fino al 19 febbraio.

Inoltre, completa una gara drift sulla Annis ZR350 (sportiva) per ricevere la livrea a tempo limitato Junk drift entro 72 ore dal completamento.

GTA$ e RP doppi nelle gare Hotring

Asfalta gli avversari verso il traguardo nelle gare Hotring, che questa settimana tornano in tutta la loro gloria in GTA Online e forniscono GTA$ e RP doppi a tutti i piloti fino al 19 febbraio.

Champagne Blêuter'd gratis

Regala a te e alla tua dolce metà le bollicine migliori, quelle gratis. Tutti i bar che vendono champagne Blêuter'd regalano bottiglie per tutta la settimana per festeggiare San Valentino.

Riscatta la Albany Roosevelt Valor in Il Furto ai Duggan

Infiltrati furtivamente nella Maze Bank Arena e ruba una Albany Roosevelt Valor (sportiva classica) con la targa personalizzata Las Venturas a tempo limitato e la possibilità di riscattarla come tuo veicolo personale dopo essere sfuggito alle grinfie dei Duggan.

Per partecipare ai furti di veicoli più importanti, vai alla Maze Bank Foreclosures e acquista uno sfasciacarrozze.

Unisciti al Discord ufficiale di Rockstar

Se devi coordinare un colpo con la tua crew, organizzare un’autoraduno o mettere insieme un gruppo per sfruttare i bonus delle missioni della storia di Casinò di questa settimana, non c’è posto migliore per collaborare con altri giocatori del nuovo Rockstar Games Discord ufficiale.

Unisciti per rimanere aggiornato su tutte le novità di Rockstar Games e usa i canali in cui si formano i gruppi (LFG) per trovare persone da aggiungere alla tua associazione sulla tua piattaforma.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Questa settimana, l'autosalone di Simeon ti fornisce una serie di eleganti veicoli per distinguerti dalla folla:

Ocelot Lynx (sportiva)

Dinka Jester (sportiva)

Dinka Thrust (moto)

BF Raptor (sportiva)

Benefactor Schafter LWB (sportiva)

Autosalone Luxury Autos

Chiudi in bellezza il tuo appuntamento romantico, con una passeggiata davanti alla vetrina di Luxury Autos di Portola a Rockford Hills e porta la tua dolce metà sul sedile posteriore della Classique Broadway (muscle car) con la livrea a tempo limitato Los Santos Lovers o della Albany Roosevelt (sportiva classica).

Nell'Autoraduno di LS e altro

Hao's Special Works è in gran fermento mentre Hao trova nuovi modi per modificare il veicolo di prova premium di questa settimana su PS5 e Xbox Series X|S: la Shitzu Hakuchou Drag (moto).

Usa l'area di prova all'interno dell'Autoraduno per provare il Canis Kalahari (fuoristrada), la Enus Paragon R (sportiva, 30% di sconto) e la Vulcar Warrener (berlina).

Vincendo per tre giorni consecutivi nella serie di gare dell'Autoraduno di LS otterrai il veicolo trofeo della settimana: la Imponte Ruiner ZZ-8 (muscle car).

Nel frattempo, all'interno del Casinò e Resort Diamond, la ruota fortunata propone la BF Club (compatta) come primo premio. Falla girare per provare a vincere il jackpot.

SCONTI

Attico di lusso del casinò: 30% di sconto

Migliorie e modifiche dell'attico di lusso del casinò: 30% di sconto

Abbigliamento di San Valentino: 50% di sconto

Progen Emerus (supercar): 50% di sconto

Pegassi Torero XO (supercar): 50% di sconto

Dinka Sugoi (sportiva): 30% di sconto

Declasse Impaler SZ (muscle car): 30% di sconto

Bravado Dorado (SUV): 30% di sconto

Enus Paragon R (sportiva): 30% di sconto

Buckingham Shamal (aereo): 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare El Strickler (gratis per gli abbonati a GTA+ su PS5 e Xbox Series X|S) | Fucile a pompa da combattimento | Fucile di precisione (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile pesante (50% di sconto) | Fucile da cecchino pesante | Mitragliatrice Gusenberg | Manganello | Gas lacrimogeno | Bombe adesive | Mine di prossimità | Giubbotti antiproiettile (gratis)

Meteo weekend: il Ciclone di San Valentino porta neve a bassa quota e gelo in Italia - Un'ondata di maltempo, denominata "Ciclone di San Valentino", interesserà l'Italia da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2025. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, sono previste piogge e temporali fuori stagione sul versante tirrenico centrale, causati da un flusso mite e umido proveniente da sud-ovest.

air up fa scattare la scintilla in questo giorno di San Valentino - Perché l'acqua è la bevanda più sexy da gustareIn occasione di San Valentino, air up, il primo sistema di bevande ricaricabili al mondo che aggiunge sapore all'acqua attraverso il solo profumo, è qui per soddisfare più di una semplice sete.Con l'idratazione come base per la sicurezza, la vitalità e la connessione, air up trasforma l'atto quotidiano di bere acqua in un'esperienza irresistibile.

FUNKO CELEBRA SAN VALENTINO - FUNKO CELEBRA SAN VALENTINO CON I SUOI PRODOTTI ESCLUSIVISan Valentino è il giorno dell'anno in cui si celebra l'amore. Le sue origini risalgono addirittura ai tempi dell'Impero Romano, ed oggi è una delle feste più attese da tutte le coppie. Per l'occasione, Funko celebra la Festa degli Innamorati con i suoi prodotti più iconici: dai Pop! in vinile dall’irresistibile colore rosa, agli zaini e accessori della linea di abbigliamento e indossabili Loungefly.