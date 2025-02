METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER - uscita 28 agosto

KONAMI annuncia che METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER uscirà il 28 agosto su PlayStation5, Xbox Series X|S e STEAM. Un nuovo trailer mostrato durante il PlayStation State of Play ha rivelato i membri della famigerata Unità Cobra e ha anticipato il ritorno dell’amato special game SNAKE VS MONKEY, disponibile per le versioni PlayStation e Steam del gioco. Al via i preordini per tutte le edizioni digitali e fisiche di METAL GEAR.

METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER si presenta come un fedele remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uscito originariamente nel 2004 per PlayStation2. Fan di lunga data e una nuova generazione di giocatori potranno rivivere la storia delle origini del famoso BIG BOSS e scoprire come la sua leggenda sia stata forgiata nel crogiolo dell'Operazione Snake Eater. Il remake riproporrà le voci originali dei personaggi, la ricca trama e le avanzate caratteristiche del sistema di combattimento survival in ambienti ostili, con una grafica senza precedenti e un audio estremamente coinvolgente.

Cosa contiene la (cardboard) box!

METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER Day One Edition includerà un DLC che permetterà ai giocatori di indossare l'uniforme White Tuxedo di Snake come bonus pre-order.

Le Deluxe Edition fisiche e digitali includeranno il DLC Sneaking, che offrirà ai giocatori diverse uniformi, accessori per il viso ed equipaggiamenti unici da utilizzare durante le infiltrazioni tra le fila nemiche. Il DLC Sneaking sarà venduto anche separatamente dopo il lancio. Inoltre, la Digital Deluxe Edition garantirà ai giocatori 48 ore di accesso anticipato.

METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER nuovo trailer - METAL GEAR SOLID : SNAKE EATER nuovo trailer e importanti aggiornamenti durante l’Xbox Games ShowcaseAl via i preordini per le edizioni Deluxe e Day One per i mercati EMEA, Collector's in arrivo David Hayter torna in Metal Gear Solid Legacy e svela nuovi dettagli su METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER e approfondimenti dietro le quinte.

METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER - Il ritorno di un soldato leggendario; METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER riporta al suo apice il Tactical Espionage Action su PlayStation5, Xbox Series X|S e SteamIn attesa del lancio di METAL GEAR SOLID: SNAKE EATER, nell’autunno 2023 arriverà METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.