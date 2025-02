ELDEN RING NIGHTREIGN ARRIVA IL 30 MAGGIO

I PRE-ORDER SONO DISPONIBILI DA OGGI

LDEN RING NIGHTREIGN, il gioco multiplayer cooperativo action survival standalone di FromSoftware, Inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Inc., sarà disponibile dal 30 maggio. Ambientato nell’universo di Elden Ring, ELDEN RING NIGHTREIGN sfida i giocatori con combattimenti PVE multiplayer cooperativi contro un mondo duro e spietato. Sono disponibili i pre-order per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam.

Guarda il nuovo trailer italiano di ELDEN RING NIGHTREIGN

https://youtu.be/5PkFypBJgkE

Unendosi in squadre di tre giocatori (o osando andare da soli), i giocatori devono scegliere uno degli otto Crepuscolari, ognuno con abilità diverse, per sopravvivere a un ciclo di tre giorni e tre notti. I giocatori devono prendere decisioni in una frazione di secondo su come combattere ed esplorare una mappa - che può cambiare con diversi biomi, armi e nemici - per diventare più forti, superare il cerchio di fuoco incombente ed essere in grado di affrontare boss terrificanti alla fine di ogni giornata.

Questa dinamica culmina il terzo giorno, in cui, se i giocatori sono riusciti a sopravvivere alla notte, devono affrontare uno dei Signori della Notte, nuovi boss per questa versione. I Crepuscolari devono imparare a cooperare per affrontare queste sfide, combinando le loro abilità uniche per un'esperienza senza precedenti nell'universo di ELDEN RING. Non tutto è perduto per chi cade nella sconfitta. Le partite non andate a buon fine garantiranno ai giocatori reliquie per personalizzare e potenziare i personaggi in base al proprio stile di gioco.

Con i pre-order disponibili su tutte le piattaforme digitali e retailer, i giocatori possono scegliere la loro versione preferita:

Standard Edition (Digitale per tutte le piattaforme e Fisica solamente per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Include il gioco Base

Deluxe Edition (Digitale)

Include la Standard Edition

Il codice per il DLC

Artbook digitale

La Colonna Sonora digitale

Seekers Edition (Fisica solamente per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Include la Deluxe Edition

Steelbook

Collector’s Edition (Fisica per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam per PC)

Include la Deluxe Edition

Una statua di ~25 cm del “Selvaggio”

La Steelbook

Artbook con copertina rigida (40 pagine)

8 Carte dei Crepuscolari

Per i veri collezionisti, andando così a unirsi a personaggi del calibro di Malenia e Messmer, l'Elmo del Selvaggio sarà disponibile in una replica di qualità in scala 1:1. L'Elmo del Selvaggio non include una copia del gioco, è limitato a 9999 pezzi e include un certificato di autenticità. L’Elmo del Selvaggio è attualmente disponibile per la prenotazione e verrà consegnato al momento del lancio.

ELDEN RING NIGHTREIGN - UN GIOCO ACTION SURVIVAL COOPERATIVO STANDALONEIl mondo di ELDEN RING si arricchisce di un gioco multiplayer cooperativo action survival standalone che sfida i giocatori a unirsi per sconfiggere il Signore della notte. Sviluppato da FromSoftware, Inc.