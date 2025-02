LEAGUE OF LEGENDS DEV UPDATE

RESOCONTO DI METÀ STAGIONE 1Il team di sviluppo di League of Legends presenta i principali aggiornamenti del Moba

Il team di League of Legends ha pubblicato un nuovo video Dev Update (https://www.youtube.com/watch?v=kRbAGMqcIWM), in cui Andrei "Meddler" van Roon, Paul "Pabro" Bellezza, Matthew "Riot Phroxzon" Leung-Harrison ed Eduardo "Riot Cadmus" Cortejoso hanno condiviso vari aggiornamenti sulle recenti modifiche e sull’Atto 2 della Stagione 1.

Con l’inizio della prima stagione del 2025, il team ha riflettuto sui primi riscontri ricevuti dai giocatori, compresi i commenti positivi su alcuni temi stagionali e aggiornamenti del gameplay.

Sono stati forniti maggiori dettagli sul lato economico di League of Legends, e in particolare sono stati chiariti ulteriormente i recenti cambiamenti alle casse Hextech e ai metodi per ottenere skin, introdotti per far sì che League of Legends sia sostenibile nel lungo termine. Sebbene queste modifiche possano essere risultate impopolari, sono state studiate per assicurare che League continui a essere un ottimo gioco completamente free-to-play, e per consentire al team di realizzare i progetti attuali e futuri per il gioco.

Miglioramenti alle skin del Battle Pass:Le skin del Battle Pass riceveranno effetti visivi più distintivi e aggiornamenti ai modelli. In futuro, sbloccare una skin del Battle Pass garantirà anche il campione corrispondente, per i giocatori che non lo possiedono già. Inoltre, queste skin potranno differire dal tema stagionale per offrire maggiore varietà.

Missioni del Battle Pass:Alcune missioni impopolari o troppo complesse verranno rimosse o rielaborate, e il contributo di Teamfight Tactics agli XP del Battle Pass di League verrà aumentato.

Prove di Forza:Introdotte all’inizio della stagione, le Prove di forza avevano qualche imperfezione. Modifiche, come il passaggio della Guerriglia da Primo Sangue alle prime tre uccisioni, hanno contribuito a stabilizzarli.

Snowballing e bilanciamenti:La tendenza allo “snowballing” nelle partite è rimasta simile ai livelli precedenti all’inizio della nuova stagione. Il team continuerà a monitorare e affinare questo equilibrio, ma complessivamente le modifiche stanno portando il gioco nella direzione desiderata.

Atakhan vorace:Le ricompense dell’Atakhan vorace si sono dimostrate troppo forti e in grado di alterare eccessivamente l'equilibrio della partita. Dalla prossima patch, il tempo di ritiro sarà aumentato a 15 secondi.

Landa a tema Noxus e aggiornamenti visivi:Sono previsti aggiornamenti alla Landa a tema Noxus nell’Atto 2, in risposta ai feedback dei giocatori che trovano la mappa troppo scura o affaticante per la vista.

Dev Blog e altre comunicazioni:Un nuovo blog degli sviluppatori (https://www.leagueoflegends.com/en-us/news/dev/dev-how-the-season-1-changes-landed/), pubblicato oggi, approfondisce l’impatto delle modifiche alla Stagione 1 sul gioco.

Partita veloce:La coda Partita veloce ha superato le aspettative, riuscendo a garantire partite più brevi rispetto alla Landa degli Evocatori, riducendo l'effetto snowball e consentendo ai giocatori di completare più spesso la loro build.

Durata delle partite:Per evitare che le partite si allunghino troppo, sono stati apportati aggiustamenti allo scaling dei minion, alla resistenza delle torri e ad altri elementi di gioco.

Matchmaking:Inoltre, il team sta considerando miglioramenti al matchmaking e alla gestione dei gruppi preformati.

Arena e nuove funzionalità:L’Arena tornerà nell’Atto 2 con nuove mappe, potenziamenti e altre caratteristiche per far sentire i giocatori al centro delle arene di combattimento di Noxus. La nuova mappa Arena dei Gladiatori includerà pilastri distruttibili che cambieranno il terreno durante la partita.Inoltre, un sistema di fama permetterà ai giocatori di progredire in Arena, sbloccando nuovi potenziamenti e effetti di introduzione ai match man mano che guadagnano fama.I “Camei” saranno sostituiti dagli “Ospiti d’Onore,” celebri Noxiani o Gladiatori che introdurranno effetti che si applicheranno a tutta la partita. I giocatori in lobby potranno votare quale Ospite d’Onore invitare ai match.

Rotazione dell’Arena:Per il prossimo futuro, il team prevede di mantenere l’Arena come modalità di gioco a rotazione. Maggiori dettagli sull’Arena sono disponibili in un blog degli sviluppatori pubblicato oggi.

Altri aggiornamenti imminenti:Le nuove emote di maestria dei campioni saranno disponibili a marzo, e il Blue Essence Emporium tornerà ad aprile.I test del sistema di matchmaking True Skill 2, progettato per velocizzare le partite equilibrate, inizieranno a breve in Corea e Oceania per Partita veloce e ARAM.Per ora, Clash si terrà ogni due mesi anziché ogni mese,in quanto il team ha come priorità questi miglioramenti al matchmaking.

Streamer Mode:Una nuova modalità per streamer, che sostituisce i nomi dei giocatori con i nomi dei campioni, è stata recentemente introdotta per ridurre le esperienze negative durante le dirette streaming.

Uno sguardo alla Stagione 2

Nuove tematiche:Guardando avanti alla Stagione 2, i giocatori possono aspettarsi un allontanamento da Noxus e un tema coeso che influenzerà la mappa, un nuovo campione, skin e altro ancora. Maggiori dettagli saranno svelati nel prossimo Dev Update.

The First Stand:Il torneo The First Stand prenderà il via in Corea il 10 marzo, con il formato Full Fearless Draft. Le squadre si sfideranno per la gloria e per ottenere un secondo posto di qualificazione per la loro regione al MSI.

