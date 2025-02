PlayStation - Safer Internet Day 2025

n occasione del Safer Internet Day, l’iniziativa globale che sensibilizza sull’importanza della sicurezza online e l’incoraggiamento all’uso responsabile della tecnologia, vogliamo riaffermare il nostro impegno alla creazione di un ambiente di gioco sano per la community PlayStation®. Sostenere il Safer Internet Day è in linea con il nostro obiettivo di promuovere la sicurezza e il benessere dei giocatori nell'intero ecosistema PlayStation. Come parte del nostro impegno, continuiamo a sviluppare i nostri 3 pilastri sulla Sicurezza Online: “Eseguire, Controllare e Proteggere”, continuando costantemente a innovare, ascoltando i feedback dei giocatori per migliorare i nostri prodotti e servizi.

Traguardi raggiunti nello scorso anno

Lo scorso anno, abbiamo intensificato i nostri sforzi offrendo funzionalità avanzate e nuove partnership, in modo che i nostri giocatori possano concentrarsi su ciò che conta di più: esperienze di gioco sicure e divertenti.

Un nuovo portale di supporto alla sezione “Il mio account”, che fornisce agli utenti un portale centralizzato per visualizzare in qualsiasi momento lo stato del proprio account e la cronologia delle moderazioni, garantendo maggiore trasparenza e consentendo ai giocatori di rimanere informati sull'attività del proprio account.

Abbiamo introdotto anche il Passkey, come nuova misura di sicurezza al login su PlayStation Network: questo rafforza la sicurezza dell’account e permette ai giocatori di tenere sotto controllo gli accessi non autorizzati.

Inoltre, integrando strumenti più sofisticati per rilevare e rimuovere contenuti dannosi, stiamo intensificando i nostri sforzi per mantenere un ambiente positivo per tutti i giocatori.

Guardando in avanti, stiamo esplorando sistemi di sicurezza innovativi per supportare la nostra community e avremo sicuramente novità da mostrare nel prossimo futuro.

Consigli per la sicurezza online

Come parte del nostro impegno verso questo tipo di educazione, abbiamo stretto partner con delle organizzazioni leader di settore, per condividere consigli pratici per la propria sicurezza online. La nostra collaborazione con Shout ha portato alla creazione di importanti risorse. Sebbene vi consigliamo di prendervi del tempo per leggere tutte le risorse, vorremmo sottolineare uno specifico punto, facente parte dei loro "Cinque consigli per genitori e tutori", ovvero: "Stabilite limiti e aspettative chiari e ragionevoli". Coinvolgendo il vostro bambino nell'impostazione dei limiti di tempo per il gioco e nella creazione di un programma di tempo trascorso davanti allo schermo in famiglia, andrete a promuovere responsabilità, fiducia e un migliore benessere mentale. Questo consiglio è particolarmente efficace perché aiuta a promuovere un approccio equilibrato al gioco.

Siamo orgogliosi di lavorare con delle organizzazioni per la salute mentale come Shout e Crisis Text Line. Nel 2024, abbiamo introdotto nuovi partner come Ibasho Chat (in Giappone) ed ampliato la nostra partnership con FindaHelpline. Grazie a queste collaborazioni, speriamo che i nostri giocatori abbiano accesso al supporto di cui hanno bisogno, in qualsiasi momento.

In più, partecipiamo attivamente a iniziative educative insieme ai nostri partner del settore. Siamo entusiasti di supportare, per la prima volta, le attività organizzate dal Safer Internet Centre del Regno Unito per il Safer Internet Day e di evidenziare come i giocatori possano proteggere se stessi e gli altri online. Insieme, questi sforzi ci aiutano a dotare la comunità delle conoscenze e degli strumenti per navigare in sicurezza negli spazi online.

Accesso alle risorse per il benessere

Il supporto globale può essere raggiunto facilmente tramite: playstation.com/findahelpline.

Continuare il viaggio verso un gioco sicuro e divertente

In Sony Interactive Entertainment, la sicurezza online rappresenta un tassello fondamentale per creare un’incredibile esperienza di gaming. Grazie per aver preso parte a questo viaggio mentre continuiamo a dare priorità alla tua sicurezza, al tuo benessere e al tuo divertimento.

Pronti per un altro anno di gioco sicuro e inclusivo!